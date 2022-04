Otrava zmíněnými jedy se nakonec nepotvrdila. „Nechali jsme si udělat pitvu. Testy na přítomnost karbofuranu, jedu na hladovce a slimáky vyšly negativně. Naše fenka zemřela na bakteriální sepsi. Bohužel příznaky jsou stejné jako u otravy. A je to tak rychlé, že zvíře nejde zachránit,“ řekla v úterý Deníku Rovnost Klára Drbošalová.

Co sepsi spustilo, prý nevědí. Přítomnost jiných jedů v těle psa nezjišťovali, protože je to velmi nákladné. „Jsem ale ráda, že jsme pitvu a rozbor nechali udělat. Majitelé dalších psů z okolí tak můžou být klidnější,“ dodala žena.

V době, kdy ještě nevěděli, na co jejich pes zemřel, rozmístili v místě procházky varovné letáky a informovali vedení obce. To místní pejskaře okamžitě upozornilo hlášením v rozhlase. Rodina podala i trestní oznámení na neznámého pachatele. „Je to ojedinělý případ, osobně jsem nic podobného neřešil. Psy v těch místech chodí venčit hodně lidí,“ reagoval krátce po oznámení starosta Olomučan Josef Smíšek.

Nervový jed

Otravu několika psů a také koček prošetřovali policisté před časem na Blanensku například v Kunštátu a Letovicích. Pachatele se nepodařilo najít. Karbofuran je prudký a mimořádně toxický nervový jed. Dříve ho používali zemědělci jako pesticid, nyní se už v Evropské unii kvůli vysoké toxicitě nesmí používat. Česká republika prodej této látky zakázala v roce 2008.

Kromě psů patří k nejčastějším obětem karbofuranu dravci. Jak šelmy, tak ptáci. Na Hodonínsku takto před časem po otravě uhynulo několik vzácných luňáků červených. Další obětí byl samec a samice s mládětem orla mořského.

Karbofuram přitom není nebezpečný jen pro zvíře, ale i čtvrtina kávové lžičky může podle odborníků usmrtit člověka. Navíc se látka do těla vstřebává i kůží. Podle veterinární lékařky Ludmily Růžkové otrava smrtícím karbofuranem nastupuje od třiceti vteřin do několika hodin. „Bohužel tato otrava má často velmi rychlý průběh, a proto je velmi důležité zahájit léčbu protijedem atropinem co nejrychleji,“ sdělila před časem Deníku veterinářka.