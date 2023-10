/FOTOGALERIE/ Na pondělní otevření nové prodejny Lidl v Obchodním centru Poříčí v Blansku nemohl důchodce Jakub z Blanska dospat. Před supermarketem podupával v ranní mlze už krátce po šesté ráno. Zhruba pětačtyřicetiminutovou rezervu si krátil pročítáním slevových akcí.

V Blansku otevřela přestěhovaná prodejna Lidlu. | Video: Deník/Jan Charvát

Před vchodem zatím pracovníci čistili dlažbu a za zavřenými dveřmi finišovala příprava na ostrý provoz.

„Jsem zvědavý, přišel jsem nakoupit potraviny. Původní prodejna byla umístěná lépe - kousek od zastávky autobusu a co půl hodinu tam něco jelo. Tady je zastávka daleko a hodinové intervaly. Na původním místě bylo také víc supermarketů a větší výběr. Lidem, co jezdí autem, to ale asi vadit nebude,“ řekl Deníku muž, jenž se představil pouze křestním jménem.

Zapomenuté místo v Blansku: Poznáte, kde se nachází tato budova?

Od sedmi hodin ráno začaly do supermarketu proudit s košíky první zákazníci. Zhruba o hodinu později už bylo parkoviště před ním téměř plné. Řadu lidí přilákaly slevy na vybrané zboží.

„Nakoupil jsem i zeleninu, ale budu se tam muset vrátit. Asi mi nezapočítali inzerovanou slevu. Nejsem si jistý, jdu z noční a mám už vypnutou hlavu. Možná to ze startu ještě nemají vše vyladěné nebo jsem se spletl já, uvidíme. Jinak v tomto řetězci nakupuji velmi rád. Jedinou připomínku co mám, tak původní prodejna byla z mého pohledu dostupnější autobusem,“ okomentoval pondělní otevření prodejny Milan Kolmačka z Blanska.

Podívejte se, jak lidé reagovali na novou prodejnu

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Oproti dosavadní prodejně ve Svitavské ulici, která byla naposledy otevřená v neděli, je nová provozovna v Obchodním centru Poříčí podle zástupců společnosti Lidl pro zákazníky mnohem komfortnější. Má větší plochu a jsou zde širší uličky mezi regály.

„Mezi další novinky patří samoobslužné pokladny. Nakupování zákazníkům zpestří také hudba. Další bonus vidím v tom, že prodejna je součástí moderního retailového parku, kde je více obchodů a dobrá dostupnost,“ řekl před otevřením obchodu regionální manažer řetězce Pavel Kovář.

Z nových prostor byli v pondělí nadšení například manželé Eduard a Miluše Mazurovi z Blanska. „Nakoupili jsme tady maso. Moc se nám to líbí. Prodejna je krásná, dobře osvětlená a prostorově lépe udělaná a využitá než ta původní,“ popisoval svůj první nákup manželský pár v důchodovém věku.

Před obchodem je nakupujícím k dispozici sto osmdesát parkovacích míst včetně dobíjecí stanice pro elektromobily. První nákupní den zákazníci podpoří školská zařízení přímo v Blansku. Konkrétní podpora je ještě v jednání.

„Školám darujeme z každého nákupu nad tři sta korun uskutečněného v první den částku padesát korun. Za vybrané peníze, nakupují mateřské a základní školy zpravidla pomůcky pro výuku nebo sport,“ informovali zástupci nákupního řetězce.