Farní kostel svatého Martina najdou zájemci o prázdninách otevřený každé pondělí, středu a pátek v době od devíti ráno do pěti odpoledne.

Najít v parném dni ochlazení v kostele svatého Martina, odpočinout si ve farní zahradě nebo si užít výhled na město z kostelní věže mohou přes celé léto lidé v Blansku. Tamní farnost se o prázdninách zapojila do projektu Otevřené chrámy.

„Hlavní myšlenkou projektu Otevřené chrámy, je otevřít kostely všem příchozím tak, aby se do sakrálního prostoru mohli podívat i lidé, kteří běžně farnosti nenavštěvují. Myšlenka, že kostel se může stát místem pro ztišení a odpočinek, nebo prostorem, který v horkých letních dnech nabídne komukoliv možnost ochlazení, nás oslovila,“ vysvětlil blanenský farář Jaroslav Čupr.

Farní kostel svatého Martina najdou zájemci o prázdninách otevřený každé pondělí, středu a pátek v době od devíti ráno do pěti odpoledne. „Návštěvníci v kostele neuvidí plastiku znázorňující Krista na kříži, která běžně dominuje kostelní lodi. Dílo pocházející z dílny Josefa Václava Myslbeka je totiž v péči Národní galerie v Praze a celé léto na něm pracují restaurátoři. Plastika se do Blanska vrátí na podzim,“ vysvětlila Vendula Zachovalová z blanenské farnosti.

K vidění je unikátní torzo románské pískovcové plastiky muže s mečem pocházející z první poloviny dvanáctého století. „Za zmínku stojí i obraz svatého Martina od Sergeje Kuliny z Kunštátu, kamenná pozdněgotická křtitelnice z druhé poloviny patnáctého století, varhany z počátku dvacátéhostoletí s 810 píšťalami, barevné vitráže nebo křížová cesta pocházející od mnichovské firmy Mayerische Kunstanstalt,“ pozvak k prohlídce farář Jaroslav Čupr.

Denně kromě pondělí je otevřena také věž kostela, ve které zájemci mohou z blízka pozorovat zdejší zvony, včetně nejstaršího Poledníku, který byl odlitý před rokem 1400, nebo největšího zvonu svatého Martina vážícího 900 kilogramů. Věž nabízí také možnost si užít netradiční pohled na Blansko z výšky.

Spolu s kostelem bude po celé prázdniny třikrát do týdne otevřený také farní dvůr a zahrada. „Od pondělí do soboty nabídne od osmi ráno do sedmi večer zázemí pro posezení i pro děti. Nově jsou kromě otevřeného koryta potoka a prostoru vyhrazeného pro ovce a včely k dispozici také hned tři pískoviště, jedno ve vrchní části farní zahrady v blízkosti houpaček, další dvě ve spodní části farní zahrady v těsné blízkosti Komunitního domu Lotos,“ zmínila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Návštěvníci v areálu blanenského kostela pocházejícího z poloviny dvanáctého století najdou ale také další zajímavosti. Navštívit mohou například rozárium s replikou památníku Karoliny Meineke, první manželky anglického krále Viléma IV., bezmála čtyřmetrový kamenný barokní kříž z roku 1801 připomínající místo původního hřbitova, nebo pamětní desku s bronzovou plaketou znázorňující zakladatele kostela, olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Její originál vytvořil sochař a rodák z blízkého Ráječka Jan Neckař.

Do projektu Otevřené chrámy se zapojil například také kostel ve Sloupu, v Lipovci nebo ve Vranově. Podrobnosti najdou zájemci zde.