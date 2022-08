Na výtečný hovězí vývar používá vodu ze zmíněné studánky léta například Jiří Baisa. „A také káva je z ní luxusní. Z presovače i filtrovaná,“ dodal muž.

Adamovští nechali nedávno otestovat v laboratoři Brněnských vodáren vodu z pěti tamních studánek. Všechny jsou po provedených rozborech zdrojem pitné vody. Nejkvalitnější voda pramení v Josefově z Tróbky velké. Následuje Psí studánka, Ptačí svatyně, Tróbka malá a Slučí studánka. „Voda v okolí Adamova má vyšší obsah vápníku, je tedy tvrdší. Testům v uplynulých letech vždy vyhověly studánka Ptačí svatyně a obě Tróbky v Josefově. Voda ze Psí studánky byla nevyhovující před osmi lety, při pozdějších testech už nikoliv. Slučí studánka pak neprošla v letech 2015 a 2108,“ uvedl za adamovskou komisi podpory komunitního života Karel Truhlář.

Cizokrajné dřeviny i krmítka

Dodal, že v případě studánky Ptačí svatyně je voda pitná dlouhodobě. Dokládají to dobové záznamy a proveden rozbory. „Zdroj této studánky je od ní vzdálený asi sto metrů v jednom z údolí svahu. Před třemi lety, kdy vydatnost pramene začala klesat, standardně je to asi dva a půl litru za minutu, jsme ho našli. Zdroj vody jsme odkryli ho a odstranili v něm chuchvalce kořínků ucpávajících vyústění do trubky, kterou je voda do studánky samospádem přiváděna,“ dodal Truhlář.

Ptačí svatyně stojí od roku 1935 na místě někdejší ornitologické stanice. Ta vznikla na popud Ornitologického ústavu Zemského výzkumného ústavu v Brně v roce 1924. „Stanici vybudoval Školní lesní statek. Ornitologická stanice měla sloužit jako ukázkový, pokusný i pozorovací objekt. Na její vybudování navázalo založení palouku, kde byly vysázeny cizokrajné dřeviny a umístněny další ptačí budky a krmítka,“ uvedl Lukáš Malý, který se zabývá historií Adamova a okolí.

Poznamenal, že studánku Ptačí svatyně nechal na vlastní náklady a podle vlastního návrhu zbudovat Josef Opletal. „Vodu dvou pramenů nechal pochytit do jímky ve stráni nad studánkou. Vzdálenost je překonávána potrubím. Slavní otevření studánky se uskutečnilo 24. listopadu 1935,“ doplnil Malý.

U Ptačí svatyně si Adamovští pravidelně připomínají Den Země.