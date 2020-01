Děti v mateřské škole v Ostrově u Macochy si tento školní rok mohou vyzkoušet, jaké to je být architektem, instalatérem nebo elektrikářem. Školka se připojila do projektu polytechnického vzdělávání.

Projekt Malá technická univerzita v ostrovské mateřské škole. | Foto: archiv školy

Lektoři do ní přijíždějí pravidelně už od loňského podzimu. „Pro děti je to něco nového, setkají se s jinými hračkami technického zaměření. Například do jednoduchého půdorysu domu vkládají kostky jako nábytek nebo z kostek staví obvodové stěny a učí se tak prostorové představivosti,“ popsala učitelka z ostrovské školky Anna Musilová.