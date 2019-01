Blanensko – Osmdesáté výročí nalezení „mokré cesty" ze dna Macochy. Členové oddílu dálkového a zimního plavání Fides Brno se ho rozhodli oslavit osobitým způsobem. Tuto neděli totiž hodlají chladnou vodou Punkvy proplavat ze dna propasti Macocha až před Punkevní jeskyně v Moravském krasu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Otužilí plavci se sejdou u jeskyní v neděli ve dvě hodiny odpoledne. „Nejprve podzemí projdeme pěšky turistickou trasou až na dno Macochy. Tam se připravíme na plavbu. Ven ze dna propasti totiž už budeme plavat," řekl předseda oddílu dálkového a zimního plavání Fides Brno Petr Mihola.

Úsek Punkvy, který otužilci poplavou je dlouhý přibližně půl kilometru. „Teplotu vody jsme tam neměřili. Podle mě se bude pohybovat asi tak kolem čtyř nebo pěti stupňů," odhadl plavec Mihola.

Trasu poplave podle něj asi dvacet až pětadvacet plavců. Do chladné vody Punkvy by se měli například ponořit přemožitelé kanálu La Manche. Dana Zbořilová a Luděk Coufal. „Možná přijede také operní pěvec Richard Haan. To ale nevíme jistě, protože ho teď trápilo nachlazení," vyjmenoval Mihola. Otužilce bude při plavbě podle něj na Punkvě doprovázet člun.

Plavba Punkvou ze dna Macochy až před jeskyně je pro členy oddílu Fides Brno už dlouhá léta vytouženou akcí. „Letos se plavbu podařilo konečně zorganizovat. K příležitosti osmdesátého výročí od doby, kdy se podařilo otevřít takzvanou mokrou cestu ze dna Macochy až ven před jeskyně," vysvětlil Mihola.