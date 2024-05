Padesát let od svého založení si letos připomíná Folklorní soubor Drahan z Blanska. Založen byl v roce 1974 a o pět let později vznikl také Folklorní soubor Drahánek pro nejmenší. Kulaté výročí oslavili jeho členové spolu s lidmi třetí květnovou sobotu celovečerním představením.

Oslavy v Blansku. Místní folklorní soubor si připomíná půl století na scéně | Foto: Filip Ježek

„Na pódiu se sešlo několik generací tanečníků, kteří v komponovaném pořadu provedli diváky historií a také obdivuhodně širokým záběrem souborového repertoáru. Tančilo se, hrálo, zpívalo a samozřejmě hodně vzpomínalo," popsal večer za folklorní soubor Martin Kovář.

Hurá do vody. Aquapark v Blansku už brzy otevře, lidé zde najdou novinky

Za dobu svého působení zanechal Folklorní soubor Drahan Blansko nesmazatelnou stopu i na velkém množství folklorních akcí a festivalů u nás i v zahraničí. V roce 1984 zavítal například do tehdejší Jugoslávie,v roce 1987 do Itálie a v roce 1992 do Spolkové republiky Německo. Českou republiku reprezentoval také na evropských festivalech.