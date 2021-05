O den později oslaví sté narozeniny. A už se těší na příjezd rodiny. Radost má z květin a také rumových pralinek, které s oblibou mlsá. S pečovatelkami zpívá při skromné oslavě několik oblíbených písniček. Ach synku, synku nebo Okolo Hradce. „Tak a teď vám praskne čočka,“ vtipkuje při společném fotografování.

A její recept na dlouhověkost? „Nevím. Možná je to tím, že jsem byla vždy klidná, nehádala se a snažila se mít dobrou náladu. A také jsem se uměla postavit ke každé práci. Pamatuji si, jak jsem se učila a chodila denně z Rudice pěšky do Blanska,“ vzpomíná žena.

Z rodné Rudice se později přestěhovala do Blanska, kde strávila většinu života. Vyučila se dámskou krejčovou, ale vystřídala několik povolání. Pracovala například jako pomocnice v domácnosti, v obecní prádelně v Jedovnicích, ve výrobně masa nebo v rukodělném družstvu. Tam síťovala a vyráběla tehdy velmi populární nákupní tašky, síťovky. Až do důchodu pak pracovala v mléčné jídelně v Blansku. „To už snad ani není všechno pravda. Uteklo to. K narozeninám si přeji, aby mi ještě sloužilo zdraví, to je nejdůležitější,“ dodává oslavenkyně.

Má dvě děti, čtyři vnoučata a sedm pravnoučat. Podle svých slov miluje slunce a jak je to možné, nechá se od pečovatelek vyvést v pojízdném křesle na prosluněný dvůr černohorského domova a tamní zámecké zahradu. Ta se jmenuje Růžová, stejně jako po oblíbených květinách paní Klímové.