Opravy v Pilském údolí mají skluz. Uzavírka je prodloužená

Blanensko - Koncem příštího týdne měla být hotová první etapa prací v Pilském údolí u Boskovic. Dělníci se tam v září pustili do opravy rozbité silnice a stavby nového mostu přes říčku Bělou. Už teď je jisté, že termín nestihnou.

Oprava silnice, ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Uzavírka části silnice ve směru od Boskovic po odbočku do Újezdu u Boskovic se tak protáhne do konce května. „O prodloužení uzavírky požádali krajští silničáři. Práce na první etapě se nestihly dodělat včas. Dělníci budou na stavbě pracovat, dokud to dovolí počasí. Uzavírka se prodlužuje od devátého prosince do konce května. Je možné, že ale skončí dřív,“ uvedl vedoucí boskovického odboru dopravy Roman Dokoupil.

Dodal, že po dokončení první etapy na ni okamžitě naváže druhá, do které spadá oprava druhého mostu. Ta by měla trvat asi dva měsíce. Stavební firma začala na podzim opravovat most, který je blíže Boskovicím. Zbourala původní konstrukci a vybudovala novou. Dřívější esíčko u mostu nahradí přímější silnice. „Firma také položí nový povrch v úseku od mostu až do ulice Podhradí k bývalému pivovaru,“ upřesnil Miloš Bažant z krajské správy a údržby silnic. Obě stavby přijdou na asi pětadvacet milionů.