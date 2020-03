Jako první se v pondělí zhruba na čtrnáct dní uzavře pravá část ulice Hořická. „Stavební firma se bude snažit omezení minimalizovat a zachovat průjezd v jednom jízdním pruhu. Úplným uzavírkám se však zcela vyhnout nelze. Postupně budou uzavřeny dílčí úseky silnic,“ informovala úřednice blanenského stavebního úřadu Iveta Skotáková.

Dodala, že průjezd autům Integrovaného záchranného systému bude zajištěný vždy. Na práce v bočních ulicích později naváže rekonstrukce ulice Brněnská. Podle zástupců radnice je tato investice součástí přípravy na stavbu silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu do lokality Staré Blansko. Právě do této ulice má totiž most vyústit.

Práce v rozsahu zhruba 26 milionů korun tam počítají s novým vodovodem, kanalizací, opravou sítí, novým povrchem silnice a chodníky. Náklady si rozdělí město, kraj a Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí. „V souvislosti s plánovanou stavbou silničního mostu na Staré Blansko je vhodné připravit inženýrské sítě už nyní. Dojde tím k úspoře na budoucích přeložkách, které by si stavba přemostění vynutila. Bude nutné přeložit vodovodní řad a prodloužit stávající kanalizaci,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

Rekonstrukce ulice Brněnská se rozdělí minimálně na dvě etapy. Od křižovatky Hořická po křižovatku Na Brankách, následně pak k areálu Synthonu. Harmonogram prací ještě není dojednaný. Průjezd touto ulicí zůstane zachovaný vždy alespoň v jednom směru. V tom druhém povede objížďka kolem sběrného dvora.

Samotný silniční most se má vybudovat v roce 2022. Tehdy je trati Brno-Česká Třebová naplánovaná několikaměsíční výluka. Odhady nákladů se pohybují kolem 350 milionů korun.

Most má nahradit cestu přes železniční přejezd do lokality Staré Blansko. Kvůli nárůstu provozu na trati jsou však v současnosti na přejezdu spuštěné závory během hodiny až pětatřicet minut. A situace se má v dalších letech postupně zhoršovat.

Motoristy věčné fronty u kolejí rozčilují. „Než se dostanu na druhou stranu, spadnou závory i třikrát,“ okomentoval před časem cestu ze Starého Blanska do centra města jeden z řidičů Karel Heřman.

Uzavírky na Starém Blansku

Hořická – první větev vpravo: 9. 3. 2020 – 22. 3. 2020

Hořická – druhá větev vlevo: 16. 3. 2020 – 22. 3. 2020

Pod Strání: 23. 3. 2020 – 5. 4. 2020

Hořická-části hlavní větve od domu č. 32 po dům č. 32B a před dům č. 33 po dům č. 36: 6. 4. 2020 – 19. 4. 2020

Pod Strání – 11. 5. 2020 – 31. 5. 2020

Hořická – část hlavní větve od domu č. 32 po dům č. 46: 15. 7. 2020 – 31. 7. 2020

Zdroj: www.blansko.cz