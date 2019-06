Po silnici, která vede Olešnicí od silnice I/19 směrem na Bystré a Poličku, denně projedou dva tisíce osobních aut a na dvě stovky nákladních. Opravy asi tříkilometrového průtahu městem začaly loni na podzim první etapou v ulici Generála Čápka. Na jaře se stavební stoje přesunuly do Rovečínské ulice.

„Jihomoravský kraj opravuje vozovku. Město rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Součástí stavby jsou i opravy stávajících chodníků a budování nových, včetně veřejného osvětlení. Rekonstruují se také rozvody plynu,“ upřesnil olešnický starosta Zedněk Peša.

Kvůli uzavřené výpadovce na Poličku musejí řidiči po objížďce. Doprava vede přes náměstí a Trpínskou ulici. Autobusy jezdí přes ulici Moravská strana. „Není to zas tak velká zajížďka, takže se to dá zvládnout. Horší to bude, až se uzavře silnice pod radnicí a bude se jezdit na semafory,“ svěřil se Lukáš Líšenský, který přes Olešnici téměř denně projíždí do zaměstnání.

Další etapa oprav, která zahrne úsek průtahu přímo v centru města, začne na přelomu srpna a září a potrvá do konce října. Ulice se bude opravovat po polovinách a doprava bude řízena kyvadlově. Rekonstrukce průtahu město a Jihomoravský kraj vyjde na více než padesát milionů korun. Většinu z nich činí dotace.