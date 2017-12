Opravy nádraží připravily cestující o čekárnu. Naštěstí jen dočasně

Adamov – Uzavřená čekárna překvapila cestující, kteří tento týden vyrazili vlakem z hlavní stanice v Adamově na Blanensku. Od začátku týdne ji opravují dělníci. Kvůli pracím byla provizorně přesunutá i nádražní pokladna. Jízdenky se nyní prodávají přímo na nástupišti. „Vždy jdu rovnou na vlak, takže nemusím sedět v čekárně. Horší to mají lidé, co na nádraží přijedou městskou dopravou, která nemusí navazovat na vlakový spoj. Ti pak musí čekat v zimě venku. Nebo takoví, kterým ujede vlak,“ komentovala omezení Agnieszka Mansfeld z Adamova.

V Adamově uzavřeli kvůli opravám nádražní čekárnu. Opravuje se i střecha a komíny.Foto/Autor: Adam KubíkFoto: Deník / Kubík Adam

Rekonstrukce čekárny je součástí větších úprav adamovského nádraží. Práce potrvají do konce prosince. „V plném proudu je nyní oprava střechy, komínů, klempířských prvků, prostor pro cestující a kamerového systému. Náklady přesáhnou šest milionů korun,“ informovala mluvčí železničářů Kateřina Šubová.

Adamovští opravy nádraží vítají. „Je to dobře. Aspoň to tam prokoukne. Také by zase mohli otevřít zaniklou nádražní restauraci. Zázemí, kam si cestující může skočit třeba na svařák, tam nyní chybí,“ podotkla Blanka Faltýnková z Adamova.

Obě vlakové stanice v Adamově se dočkají výrazných oprav i v roce 2021. Mají zajistit větší bezpečnost železničního provozu i cestujících.