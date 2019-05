Opravy na tři měsíce zavřou blanenské kino. Promítat filmy budou pod širým nebem

Blansko – V polovině června se dělníci pustí do opravy blanenského kina. V jeho prostorách vymění elektroinstalaci. Tato rekonstrukce se týká téměř celého objektu kina a bez daně přijde na více než dva a půl milionu korun. „Druhou akcí je nová terasa a vstupní schodiště při hlavním průčelí do budovy kina, které slouží pro vstup do kina i kavárny,“ upřesnil rozsah oprav blanenský starosta Jiří Crha.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Vstupní schodiště a nová terasa mají stát bez daně zhruba milion osm set tisíc korun. Kvůli stavebním pracím bude kino zavřené až do poloviny září. „Obě stavby jsou naplánované do stejného období a vzhledem k jejich velkému rozsahu bude budova kina včetně kavárny od poloviny června do poloviny září veřejnosti nepřístupná. Věřím, že to diváci pochopí, protože zmíněná rekonstrukce už byla potřebná,“ dodal Crha. O promítání filmů však místní přes léto nepřijdou. Blanenští totiž v červenci a v srpnu roztáhnou promítací plátno pod širým nebem v centru města. Na prostranství po zbouraném hotelu Dukla. Promítat se tam bude každý pátek od 5. července do 30. srpna. V Blansku bude další demonstrace. V úterý na náměstí Republiky Přečíst článek › Celkem se mohou lidé, pokud to počasí dovolí, těšit na devět českých snímků. Vstup bude zdarma. „Že bude kino zavřené kvůli opravám, je pro mě novinka. Je pravda, že už je to stará budova a opravu zázemí si zaslouží. Moc tam sice nechodím, ale náhradní promítání pod širým nebem v centru města zní lákavě. Asi tam na nějaký film o prázdninách vyrazím,“ řekl Martin Fořtík z Blanska.

Autor: Jan Charvát