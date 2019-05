Boskovice /FOTOGALERIE/ – Boskovičtí chtějí dotáhnout do konce rozsáhlou rekonstrukci tamního letního kina za několik desítek milionů korun. Zbývající opravy spojí do jedné velké zakázky. Zhruba za dvacet milionů. „Chtěli jsme opravy urychlit a proto jsme zbývající práce spojili do jedné finální etapy. Tento postup musí ještě schválit zastupitelstvo. Původní částku dvanáct milionů v letošním rozpočtu budeme muset rozpočtovým opatřením navýšit zhruba o dalších sedm milionů,“ uvedl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Dělníci se mají nejdříve pustit do kompletní rekonstrukce promítacího plátna, které ve své době patřilo k největším v Evropě. Poté přijde na řadu zázemí pro účinkující. Šatny, sprchy a toalety. Úpravy se dočká i přístupová cesta do amfiteátru. „Do práce se stavební firma pustí na podzim po Husích slavnostech a do další promítací sezony by mělo být vše hotovo,“ dodal Holík.