Jižní Morava – Některé krajské silnice jsou v havarijním stavu. Kraj v rozpočtu vyčlenil na jejich opravy přes dvě stě milionů korun. Další miliardu chce získat z evropských peněz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel

V havarijním stavu s vyjetými kolejemi je silnice II/421, která prochází Zaječím na Břeclavsku. Stěžuje si na to i starostka obce Jana Hasilíková. Krajská cesta se brzy dočká opravy. Na rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd představitelé kraje vyčlenili v rozpočtu 237 milionů korun. Ve čtvrtek ho schválili zastupitelé. Další stovky milionů chtějí získat krajští silničáři z peněz od státu a z Evropské unie. Opraví šestikilometrový úsek od hlavní silnice mezi Břeclaví a Hustopečemi do Zaječí, včetně průtahu obcí. „Je to jedna z oprav, která je projekčně nejdál,“ sdělil vedoucí jižní oblasti Správy a údržby silnic Ladislav Hádlík. Náklady budou podle něj v řádu desítek milionů korun.

Po opravě volá třeba obyvatelka Zaječí Alena Herkusová. „Dá se projet jen prostředkem cesty. Silnice je nebezpečná, stávají se na ní nehody,“ sdělila. Podle starostky Hasilíkové lidé čekají na opravu už delší dobu. „Je to hlavní trasa na Mikulov, jezdí tudy hodně nákladních aut. Jsem ráda, že už se konečně něco děje a příští rok by mohla oprava začít,“ řekla starostka.

Silničáři na Břeclavsku podle Hádlíka připravují také opravu silnice včetně mostu v Dolních Věstonicích. Seznam oprav v příštím roce prozatím nezveřejnili. „Máme nějakou představu, nicméně v této chvíli je předčasné konkrétní stavby zveřejňovat,“ vzkázal ředitel krajské Správy a údržby silnic Zdeněk Komůrka.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák sdělil, že seznam oprav krajští radní schválí v lednu. „Čekali jsme na schválení rozpočtu, teď doladíme detaily,“ vysvětlil.

Kraj u větších rekonstrukcí silnic žádá také o evropskou dotaci. „Máme zaregistrovaných devatenáct projektů za 1,1 miliardy korun. Jde třeba o průtah Slavkovem u Brna, kde bude nová okružní křižovatka. Jsou mezi nimi i nějaké brněnské silnice,“ zmínil Hanák.

Rekonstrukce nejvíce vytížené silnice je pro Slavkov klíčová. „Povrch je v havarijním stavu, chybí nám podélná parkovací místa. Okružní křižovatka pomůže lepšímu průjezdu městem,“ poznamenal starosta Slavkova Michal Boudný.

Opravy krajských silnic:

Autoři krajského rozpočtu vyčlenili na opravy silnic druhých a třetích tříd v příštím roce 237 milionů korun.

Jihomoravský kraj se snaží získat na rekonstrukci i peníze z Evropské unie. Žádají si o dotaci na 19 projektů za 1,1 miliardy korun.

Například na Břeclavsku je v plánu rekonstrukce silnice vedoucí přes Zaječí, na Vyškovsku zase průtah Slavkovem u Brna.

Představitelé kraje připustili, že zanedbávají opravy silnic třetích tříd. Preferují opravy cest, kde je hustější doprava.

V příštím roce budou silničáři pokračovat i v několika rozdělaných stavbách. „Namátkou jde o silnici v Brněnské ulici v Tišnově nebo průtah Olešnicí na Blanensku,“ vyjmenoval ředitel Komůrka.

Za opravu silnice v Olešnici kraj zaplatí dvaatřicet a půl milionu korun. Na jaře se dělníci pustí do druhé etapy. „Hotovo má být do konce října,“ sdělil Komůrka.

Právě na Blanensku jsou podle náměstka Hanáka krajské silnice v nejhorším stavu. „Největší problémy máme asi na silnicích třetí třídy. Trochu je zanedbáváme a asi se na ně v nejbližších letech nedostane. Snažíme se opravovat především silnice, na kterých je větší provoz a jezdí tam autobusy integrovaného dopravního systému,“ připustil Hanák.

Silničáři chtějí pokračovat i v rekonstrukcích mostů. „Na jižní Moravě jich je pořád patnáct,“ oznámil náměstek Hanák. I příští rok potrvá třeba rekonstrukce mostu v Hodoníně nebo v Evropské ulici v Brně.

Tvůrci krajského rozpočtu vyčlenili peníze také pro výkup pozemků. „Dvacet milionů je na pozemky pod silnicemi, o něž se stará Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, a třicet milionů na pozemky pro obchvat brněnských Tuřan a Blučiny,“ informovala mluvčí kraje Monika Brindzáková.