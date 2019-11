Opravuje se část blanenského podzámčí

Blansko /FOTOGALERIE/ – Posprejované zdi, opadaná omítka, ztrouchnivělé okenní rámy a zpuchřelá střecha. Část blanenského podzámčí nevypadá z venku právě reprezentativně. A vevnitř to není o moc lepší. To se má v příštích měsících změnit. Konkrétně v objektu Zámek 2, kde se už dělníci pustili do rozsáhlé rekonstrukce.

Dělníci v blanenském podzámčí opravují budovu Zámek 2. | Foto: Deník / Jan Charvát