Zároveň s rekonstrukcí budovy chce vybudovat novou přístupovou cestu se schodištěm k blanenskému zámku, kterou doplní lavičky. „Budova vypadá otřesně, navíc když je kousek od zámku, který je opravený. Město by s tím mělo už konečně něco dělat. Na můj vkus je budova ale moc vysoká. Nejvíc mi ovšem vadí, že z druhé strany je zanedbaná bývalá tržnice. Tam už dávno měla být nová cesta k zámku a schodiště,“ poznamenala jedna z místních Jarmila Strachoňová.

Zástupci města ve středu na veřejném jednání v Dělnickém domě představí vizualizaci chystané rekonstrukce. „V minulosti byla snaha budovu nabídnout developerům, ale převládaly záměry s přestavbou na byty. Nakonec se vyhodnotilo, že město má jiné potřeby. V bývalé hasičce najde prostornější a komfortnější zázemí turistická informační kancelář Blanka. Zvažujeme i prostor pro místní spolky, umělce a rodinné oslavy,“ informoval vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Dodal, že v průběhu let měla radnice k dispozici pět návrhů řešení této lokality. Rekonstrukce má začít do dvou let. Rozsah oprav samotné budovy bez nové přístupové cesty se schody k zámku je nyní zhruba na třiceti milionech.

Ještě letos se však dělníci pustí do jiné části blanenského podzámčí. Do nedalekého objektu Zámek 2. Tam se mají přesunout kanceláře pracovníků Muzea Blanenska, které má sídlo v blanenském zámku. Na rekonstrukci dostalo Blansko od kraje tři miliony. „Přesunem kanceláří do opravených prostor dojde k částečnému uvolnění druhého patra budovy zámku. Tyto prostory pak může muzeum využít pro výstavy a expozice,“ uvedl krajský radní Tomáš Soukal.

Při obnově starého objektu v podzámčí opraví dělníci střechu, udělají novou fasádu a budovu odvlhčí. V těchto prostorách vzniknou kromě kanceláří také konzervátorské a restaurátorské dílny, depozitáře a knihovna.

Pak přijdou na řadu zbývající prostory podzámčí. „Do konce současného volebního období bychom chtěli mít podzámčí kompletně opravené,“ upřesnil blanenský starosta Jiří Crha.