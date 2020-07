Obyvatele ochrání až před tisíciletou vodou. Pevnější hráz má po rekonstrukci vodní nádrž Boskovice. Přehrada zlepšuje průtok v řece Svitavě v období sucha. „Nádrž poskytne podmínky pro vodní živočichy a dostatečně naředí vypouštěné odpadní vody,“ přiblížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nádrž funguje na říčce Bělé už třicet let. Při rekonstrukci museli dělníci odstranit i část velmi pevné skály. „Museli jsme využít i trhavinu, abychom mohli v rekonstrukci pokračovat,“ zmínil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Přehrada má objem sedm milionů krychlových vody, zásobní je o necelý milion menší. V současné době je zásobní prostor zcela naplněný. „Nádrž může kromě protipovodňové funkce i nadále zlepšovat průtoky v říčce Bělé a jejím prostřednictvím i ve Svitavě. Je také připravená obnovit svoji vodárenskou funkci a v případě potřeby pokrýt vodárenský odběr z nádrže,“ sdělil Gargulák.

Podle zástupců Vodárenské akciové společnosti však musí nejprve projít velkou rekonstrukcí úpravna vody v Boskovicích. „Je téměř pětadvacet let nevyužívaná, v provozu byla pouhé tři roky,“ uvedla mluvčí společnosti Iva Librová. Problémem jsou především zastaralé technologie.

Zástupci vodáren mají hotovou studii proveditelnosti. Opravy úpravny vody očekávají při stávajícím tempu přípravy do pěti let. „Náklady by se vyšplhaly na 220 milionů korun. Následně by byla Bělá propojená s březovským vodovodem a mohla sloužit jako zdroj také pro Brno,“ podotkla mluvčí vodáren.

V celém regionu Boskovicka je od roku 2015 problém s dostatkem pitné vody pro obyvatelstvo. Vodárenským zdrojem jsou tam podzemní zdroje vody, které už na řadě míst podle ministerstva zemědělství nestačí. „Ministr zemědělství Miroslav Toman při svých návštěvách v Boskovicích jasně řekl, že považuje nádrž za zásadní vodní zdroj pro zásobování pitnou vodou,“ oznámil mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.

Kromě rekonstrukce a posílení kapacit stávajících vodárenských nádrží ministerstvo zemědělství staví i další nádrže v regionech, kde jsou výrazně slabé současné vodní zdroje.

Ve vodní nádrži Boskovice se nikdo nesmí koupat, rybařit, ani pohybovat v jejím okolí. Přístupná je jen hráz. „Lidé musí dodržovat pravidla. Je tam stanovené ochranné pásmo vodního zdroje,“ uvedl mluvčí státního podniku Chmelař.

Vodní nádrž:

- Leží na říčce Bělá nedaleko Boskovic.

- Celkový objem je 7 milionů metrů krychlových, z toho zásobní asi 6,2 milionu metru krychlových.

- Dostavěli ji v roce 1990, od roku 2017 ji opravovali.

- Náklady na rekonstrukci byly asi 160 milionů korun.