Proti vykácení stromů podepsali petici stovky lidí. Obdobnou podporu zejména mezi místními našla naopak druhá petice, která podpořila rekonstrukcí zmíněné cesty v havarijním stavu.

„Jako místní jsme naštvaní. Lipová alej je v katastrofálním stavu. Stejně tak silnice. Cesta je úzká a dvě auta se mají problém vyhnout. Mnohokrát jsem tam sbíral velké popadané větve. To, že strom dožije, je přece běžná věc. Za pokácené stromy na jedné straně aleje se navíc vysázejí jiné a alej se může postupně obnovit. Zbylé stromy ošetřit. Nevidím v tom sebemenší problém. Až tam padající větev někoho zraní nebo se stane vážná dopravní nehoda, dají od toho všichni ruce pryč,“ řekl Deníku muž z místní části Velkých Opatovic Svárova. Nepřál si zveřejnit jméno.

Kraj jako investora tlačí v původním projektu čas. Na akci za zhruba 100 milionů korun má dotaci kolem 80 milionů. V září potřebuje zahájit stavbu, jinak o dotaci přijde. Podle hejtmana Jana Grolicha zatím nemá na stole konkrétní řešení, které by reagovalo zároveň na obě petice.

Původní projekt oprav kraj nedávno po odvolání stopl kvůli formálním chybám úředníků. S opravou silnice se přitom mělo začít už loni na podzim. „Buď se bude pokračovat v původní projektu tak, abychom měli do září pravomocné stavební povolení nebo ho kvůli kácení stromů stopneme. K tomuto rozhodnutí ale podle mého nedojde, protože si uvědomujeme, že tuto silnici je potřeba opravit a musíme najít nějaké řešení,“ řekl v pátek po jednání se zástupci obou táborů Grolich.

Krajští úředníci podle něj zváží variantu úprav dosavadního projektu. V mezích původního územního rozhodnutí by se pro nové stavební povolení mírně upravil. Tak aby bylo možné silnici v nejkritičtějším úseku aleje nechat zúženou a vyhnout se tak po jedné straně kácení. Pro auta by se vytvořily zálivy na vyhýbání. „Musíme zvážit ale dvě věci. Za prvé, zda se úpravy stihnout do projektu zapracovat do září a také to, jestli by nám nakonec v tom případě nehrozilo odebrání celé dotace. Opravujeme silnici druhé třídy a ta musí mít dané parametry, které bychom při nějakém kompromisu nemuseli v určitém úseku dodržet. Jinak se vracíme úplně na začátek a můžeme celou věc projektovat znovu a to je záležitost na několik dalších let. O kompromisním řešení chceme mít jasno co nejdříve,“ informoval Grolich.

Krajští Piráti ještě navrhli, aby se při rekonstrukci silnice její část Svárovské aleji nad severní stranou zcela vyhnula. To by samozřejmě celou akci prodražilo. „Víme, že oprava silnice je velmi důležitá a z velké části ji kryjí dotace. A tlačí nás čas. Ale chceme probrat všechny možnosti,“ informoval krajský náměstek za Piráty Lukáš Dubec.

Poté co krajský úřad vydané stavební povolení pro formální chyby zrušil, běží ještě řízení o povolení kácení části aleje. O něm ještě do konce tohoto týdne nebylo rozhodnuto. „Od místních lidí máme důvěru, že se silnice opraví. Na projektu jsme s krajem pracovali pět let. Příprava a výkup pozemků byly nesmírně náročné. Vítám, že se hledá nějaký kompromis a že kraj naše problémy zajímají. Pro nás je priorita opravená a bezpečná silnice,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Podle zástupců kraje mají jít k zemi stoleté lípy jen po jedné straně silnice. Jedná se o 38 stromů z celkovým 85. Další měly být ošetřeny. Celkem se ve zmíněném úseku počítalo s výsadbou 237 nových stromů. Část v bezpečné vzdálenosti na místě vykácených a zbytek na místech, které si určí tamní obce. Proti kácení se před časem v petici ohradily stovky lidí. „Titulem Alej roku 2020 apelujeme na silničáře. A také na politiky místní, regionální i celostátní úrovně, aby vnímali důrazný signál od občanů, že staleté lípy Svárovské aleje ustupovat nemají,“ řekla Alice Hrbková, která alej do soutěže přihlásila.

Dodala, že silnici mezi Velkými Opatovicemi a Letovicemi je nutné opravit. „Projekt je však nezbytné upravit tak, aby byl co možná nejvíce ohleduplný vůči stromům, které silnici lemují v mnoha jejích úsecích. Silnice se musejí přizpůsobovat stromům a krajině, ne naopak,“ napsala za petiční výbor Alice Hrbková a přírodovědec Hynek Skořepa.

Hejtman Grolich při návštěvě Velkých Opatovic uvedl, že by v budoucnu řady krajských silničářů měl rozšířit arborista. Ten bude při plánování dopravních staveb dohlížet na to, aby se kraj o dřeviny řádně staral. „Ten člověk by měl s nadsázkou vědět o každém jihomoravském stromě a podílet se na přípravách dopravních staveb. Budou na to samozřejmě potřeba peníze, které Správě a údržbě silnic pošle kraj,“ dodal Jan Grolich.