Jsou k ní sepsány dvě petice. Jedna se staví proti kácení a druhá podporuje rekonstrukci silnice, která měla začít už loni na podzim. Kdy se dělníci pustí do práce, však není jasné. Kraj totiž aktuálně zrušil na základě odvolání stavební povolení městského úřadu v Boskovicích. „Obsahovalo formální nedostatky. Věc se tak vrací do prvostupňového řízení městského úřadu v Boskovicích. To zjednoduše znamená, že se případná rekonstrukce silnice v nejbližší době neuskuteční,“ řekl v pondělí Deníku krajský mluvčí Michal Cagala.

Zdroj: DeníkProjekt rekonstrukce silnice přitom kraj s okolními obcemi připravoval několik let. Má stát přibližně 80 milionů a zahrnuje úsek dlouhý zhruba 4,6 kilometru. Podíl kraje je 13 milionů, zbytek by pokryla dotace. Často tudy jezdí například Jindřiška Ochranová z místní části Velkých Opatovic Velké Roudky. Po opravě a rozšíření silnice volá už dlouhá léta. Z prodejem části svých pozemků potřebných k rekonstrukci silnice tak neměla problém. „Je to naprosto šílená, rozbitá cesta. Z řadou nebezpečných úseků, kde mají problém projet dvě auta vedle sebe. Navíc tu často dochází ke střetům se zvěří. Stromy jsou ve špatném stavu a padají z nich silné větve na vozovku. V poslední době se mluví jen o aleji, ale hlavní problém je se silnicí a s její bezpečností. Jako místní jsme z toho už otrávení,“ uvedla žena.

Starostka: Nerozumím tomu

Jen výkupy pozemků podle starostky Velkých Opatovic Kateřiny Gerbrichové trvaly bezmála dva roky. „Nerozumím tomu. V době, kdy se mělo vydávat stavební povolení se začali ozývat lidé, že s kácením aleje nesouhlasí. Petici pro její zachování přitom podepsala drtivá většina lidí, kteří tu nežijí a neví, jaký je stav silnice a dopravní situace v této lokalitě. Dendrologické posudky jsou u zmíněných stromů špatné a stejně by se musely některé z nich dřív nebo později pokácet i tak. Navíc se počítá s novou výsadbou, to v petici nezaznělo,“ uvedla Gerbrichová.

Zdroj: Deník / Jan Charvát

Podle zástupců kraje mají jít k zemi stoleté lípy jen po jedné straně silnice. Jedná se o 38 stromů z celkovým 85. Další měly být ošetřeny. Celkem se ve zmíněném úseku počítalo s výsadbou 237 nových stromů. Část v bezpečné vzdálenosti na místě vykácených a zbytek na místech, které si určí tamní obce. „Z hlediska perspektivy dřevin v aleji byl nalezen velký počet neperspektivních (30) a krátkodobě perspektivních (25) dřevin. Tyto výsledky poukazují na akutní problém s postupným rozpadem této aleje a nutnost začít pracovat na její obnově,“ stojí v dendrologickém posudku.

Podle krajského mluvčího Michala Cagaly nyní ještě paralelně probíhá řízení o povolení ke kácení na oboru životního prostředí. „To by mělo být během následujících týdnů také rozhodnuto. Byť nelze předjímat rozhodnutí úřadu, i tady se může stát, že nebude kácení povoleno,“ uvedl Cagala.

Proti kácení se před časem v petici ohradily stovky lidí. „Titulem Alej roku 2020 apelujeme na silničáře. A také na politiky místní, regionální i celostátní úrovně, aby vnímali důrazný signál od občanů, že staleté lípy Svárovské aleje ustupovat nemají,“ řekla Alice Hrbková, která alej do soutěže přihlásila.

Dodala, že silnici mezi Velkými Opatovicemi a Letovicemi je nutné opravit. „Projekt je však nezbytné upravit tak, aby byl co možná nejvíce ohleduplný vůči stromům, které silnici lemují v mnoha jejích úsecích. Silnice se musejí přizpůsobovat stromům a krajině, ne naopak,“ napsala za petiční výbor Alice Hrbková a přírodovědec Hynek Skořepa.

Přijede hejtman

Do celé záležitosti se vložil i nový hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který se má v pátek setkat v této lokalitě s místními. Ještě před loňskými volbami přitom podepsal petici, která bojovala za zachování aleje. „Pořád mi to není jedno, protože sto let stará lípa do pěti let nevyroste. A to i přesto, že podle dendrologické studie ta alej potřebuje péči tak jako tak. Část ze stromů se bude muset vykácet, část potřebuje rychle pomoct, většina to může zvládnout. Rozhodně nebudu diktovat úředníkům, aby kvůli dotaci rozhodli ve prospěch stavby nebo aby povolili kácení. A ani bych nemohl. Jasněji by mělo být na konci ledna,“ okomentoval situaci Grolich.

Podle bývalého předsedy krajského výboru dopravy Jana Nečase je však rekonstrukce zmíněného úseku silnice druhé třídy nezbytná. „Je to jediná možnost, jak z ní udělat cestu 21. století. Sever okresu je odříznutý od hlavního tahu Brno-Svitavy a po této cestě se na něj část lidí napojuje. Z toho, že by si tudy po opravě zkracovaly cestu kamiony, strach nemám. To se dá ošetřit. Jsem rád, že se pan hejtman vydá na místo a udělá si obrázek sám,“ dodal Nečas.