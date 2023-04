V posledním roce navíc dostala zabrat průjezdy těžké techniky a výlukových autobusů při výluce na železnici mezi Brnem a Blanskem. „Jezdí tudy spousta lidí za prací do Brna a na některých místech je to už dlouho o život. Člověk má strach, aby neskončil s autem v řece. Na nejrozbitějších úsecích je silnice zúžená a krajnice obložená výstražnými značkami. Někde se jezdí jen jedním pruhem a dopravu řídí semafory, spousta řidičů na to ale kašle. O opravách se už mluví dlouhá léta, ale kraj na to asi nemá peníze. Naposledy jsem zaznamenal informaci, že by se měla cesta opravit po dokončení prací na rekonstrukci nedalekého železničního koridoru,“ řekl muž.

Podle úředníků dojde na krajské silnici II/374 letos alespoň k opravě nejhorších úseků. Počítají se zachováním obousměrného provozu. „Jednáme se Správou železnic o financování a následné opravě v termínu do začátku letních prázdnin,“ sdělil krajský mluvčí Petr Holeček.

Dodal, že ve zmíněném úseku mají jihomoravští silničáři zpracovanou diagnostiku vozovky a inženýrsko-geologický průzkum stavby. Zároveň připravují projekt na celkovou opravu komunikace, včetně zajištění skalního masivu a opěrných zdí. „Vše by mělo mělo být zpracované a povolené přibližně do konce roku 2025. Předpokládáme, že náklady se budou pohybovat asi kolem 200 milionů korun. Je možné, že budeme muset postupovat tak, jak se podaří sehnat finance, tedy po částech,“ upřesnil Holeček.

Regulérní tankodrom

V příštích týdnech se motoristé v Adamově dočkají také opravy druhé důležité cesty do krajského města. Lesní cesty Hrádková. Polovinu opravili dělníci před několika lety a na zbývající část se chystají letos v polovině dubna. Na nový povrch tam čeká například Květoslav Polzer z Adamova, který tudy jezdí denně z práce autem. „Když před několika lety opravili první část cesty z Adamově do Útěchova, bylo to super. Do té doby to byl regulérní tankodrom. Teď to tedy bude komplet nové,“ řekl nedávno Deníku Rovnost jeden z adamovských řidičů.

Dosavadní rozbitou polovinu silnice považuje za tragickou. „Odrovnal jsem tam dvě pneumatiky. Díry se flikovaly, ale záplaty dlouho nevydržely. Propadající se krajnice byly provizorně zasypané štěrkem. Nový povrch přivítá řada řidičů, protože po této silnici jezdí spousta lidí za prací do Brna,“ dodal.

První část zmíněné silnice opravili dělníci před čtyřmi lety. Jednalo se o úsek dlouhý přes kilometr a půl. Začíná na okraji Adamova a končí u zbytků hradu Ronov. Pracovníci udělali i odvodnění cesty a upravili nezpevněné krajnice. Výměny se dočkala také stará svodidla v několika úsecích přibyla nová v celkové délce 540 metrů. Opravy stály sedm a půl milionu korun.

Silnice patří také Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny. Vznikla jako lesní cesta kvůli svážení dřeva, nebyla navržená pro běžný provoz. Osobní auta po ní začala jezdit až v osmdesátých letech.