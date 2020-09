Oprava plynovodu uzavře pro řidiče ulice v Blansku až do půlky prosince

Dělníci se zanedlouho v ulicích Blanska pustí do opravy plynového potrubí. Řidiči se musí připravit na několik uzavírek a omezení, které potrvají prakticky až do konce roku. Do práce dělníci se mají pustit od 16. září a skončit 20. prosince.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv