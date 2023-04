Kraj má na opravu silnice stavební povolení, ale kácení v aleji úředníci zatím nedovolili. „K rekonstrukci silnice je potřeba získat povolení ke kácení dřevin a souhlas se zásahem do krajinného rázu. Jde o správní akty dle zákona o ochraně přírody. Řízení o povolení kácení, k němuž je příslušný městský úřad Velké Opatovice, nyní podle naších informací neprobíhá. Ve věci zásahu do krajinného rázu bylo městským úřadem Boskovice vydáno kladné rozhodnutí. Proti tomu se odvolali dva účastníci řízení. Spolek Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu a spolek Tilia Thákurova,“ sdělila na dotaz Deníku Rovnost krajská mluvčí Martina Žídková.

Svárovská alej na Blanensku: boj za záchranu stromořadí roku a nyní i žaloba

Dodala, že oba spolky současně vznesly námitku podjatosti všech oprávněných úředních osob krajského úřadu. „Podjatost ale svým usnesením vyloučil nadřízený orgán, kterým je ministerstvo životního prostředí. Proti usnesení byl spolky podán rozklad, o kterém rozhoduje ministr životního prostředí. Současně probíhá odvolací řízení před krajským odborem životního prostředí. Pro jeho provedení byla ministerstvem prodloužena lhůta do jednatřicátého května,“ upřesnila mluvčí.

Podle původního plánu už silničáři měli dávno cestu začít opravovat. Stále hrozí, že projekt přijde o dotace v řádu desítek milionů korun. Předpokládané náklady jsou osmdesát milionů, dotace pak čtyřiašedesát.

Svárovská alej roku? Silničáři čekají na povolení, hrozí soud. Víme proč

Ve Svárovské aleji roste osmdesát sto let starých lip a je dlouhá zhruba šest set metrů. Většina stromů je, jak tvrdí silničáři i řada místních, v dezolátním stavu. Ty, které půjdou k zemi, nahradí nová výsadba. „Chápu, že ochranáři za ty stromy bojují, ale na silnici je z nich nepořádek. Vozovka je v katastrofálním stavu. Po té cestě jezdím z Novičí do Velkých Opatovic šestnáct let do práce a horší silnice v okolí prostě není,“ uvedl Petr Skála.

Ochránci přírody ze spolku Svárovská alej svobody před časem navrhli vyjmutí půlkilometrového úseku přímo v aleji a zachování převážné části stromořadí po obou stranách cesty. „Vybudovaly by se zálivy pro vyhýbání aut a doporučil zákaz vjezdu nákladní dopravy s hmotností nad deset tun, mimo dopravní obsluhu. Navrhujeme snížení rychlosti, v krátkém úseku Svárovské aleje, na šedesát kilometrů v hodině,“ napsali aktivisté v otevřeném dopise krajským zastupitelům.

Svárovská alej na Blanensku: opravu a rozšíření silnice brzdí další odvolání

V minulosti sepsali na záchranu aleje také petici. Stejně však zareagovali převážné místní, kteří si naopak přáli opravu rozbité cesty. Na kraji v minulosti přistála také žaloba. Podle informací Deníku ji podal jeden z účastníků řízení. Usiloval o zrušení stavebního povolení.