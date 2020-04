Za téměř dvacet milionů korun tam dělníci postaví nové zázemí. Šatny, toalety pro účinkující, novou pokladnu. Upraví také přístupovou cestu. Hotovo má být do konce června. „Zatím práce postupují podle harmonogramu. Kdy ale kino bude promítat, v tuto chvíli s ohledem na vládní nařízení při epidemii koronaviru, nevíme,“ řekl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Do rozsáhlé opravy letního kina už Boskovičtí v posledních letech investovali několik desítek milionů korun. Dva miliony nedávno stála například nová digitální technika. Projektor a další příslušenství. Tuto techniku si museli Boskovičtí dosud půjčovat a výrazně jim to tak zkrátilo dobu promítání.

I tak měli Boskovičtí loni nejvyšší návštěvnost mezi letními kiny v celé republice. „Jenom na filmové projekce dorazilo šestnáct tisíc lidí. Další tisíce pak na koncerty, slavnosti a další kulturní akce,“ uvedl ředitel kina Tomáš Marvan.

Letošní sezóna je však podle něj stále zatím ve hvězdách. „Osmého června se mají povolit sportovní i kulturní akce pro padesát lidí. V tuto chvíli ale není jasné, zda to tak skutečně bude. Nejsem schopný ani říct, jak bychom to byli technicky schopní zajistit. Vše se navíc stále mění. Rekonstrukce kina je naplánovaná do konce června, tak uvidíme, jak se vše vyvine,“ dodal Marvan.