Oprava Dukelské? Řidiče znervózňuje tempo stavby

Cestovní ruch a hotelnictví - Cestovní ruch a hotelnictví Průvodci, delegáti 14 240 Kč

Průvodci v kulturních zařízeních průvodkyně/průvodce a PR pracovník/ce. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14240 kč, mzda max. 21470 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností přechodu na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup od 1. června 2018., Hledáme do svého týmu šikovného člověka na pozici průvodce/průvodkyně a propagační pracovník/ce do Muzea Blanenska, které sídlí na blanenském zámku., Hledáme spolehlivého a vstřícného člověka, který rád komunikuje s lidmi, mluví německy, francouzsky nebo rusky a zvládne i administraJvní práci. Uvítáme také zkušenosti v oblasti public relations a oblibu historie. Hledáme akJvního člověka, který je časově flexibilní, chce se učit novým věcem, podílet se na fungování muzea a na kulturním dění v Blansku., Nabízíme pestrou a zajímavou práci na pracovní smlouvu s lidmi v příjemném prostředí blanenského zámku. Na zámku najdete prostor pro osobní rozvoj a realizaci, možnost pružné pracovní doby., Svoje životopisy a stručný motivační dopis posílejte nejpozději do 13. dubna 2018 na reditelka@muzeum-blanenska.cz. Pracoviště: Muzeum blanenska, příspěvková organizace, Zámek, č.p. 1, 678 01 Blansko 1. Informace: Pavlína Komínková, +420 778 722 278.