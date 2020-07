Dva měsíce. Tak dlouho musejí řidiči v Blansku počítat s částečnou uzavírkou kruhového objezdu u vlakového nádraží na průtahu okresním městem. Dělníci se tam do práce pustili v úterý. Na objezdu opraví dlažební kostky, které se začaly uvolňovat. Krajští silničáři uvedli, že se jedná o reklamaci původní stavby.

V Blansku začala oprava kruhového objezdu u vlakového nádraží. Řidiči musejí dva měsíce počítat s částečnou uzavírkou. | Foto: Deník / Jan Charvát

První den uzavírky se zatím obešel bez výrazných komplikací. „Ve směru od Brna je objezd zavřený. S náklaďákem jsem tak musel po Masarykově ulici. Bylo to bez problémů. Žádné kolony se netvořily. Jen mě zaráží, že průtah je hotový několik let a už se řeší další reklamace. Stál tolik peněz, tak by měl něco vydržet,“ podivil se Vladimír Vaněk z blanenské místní části Klepačov.