„To do praxe není ideální. Obecně byl během distanční výuky problém udržet pozornost. Chyběla mi i vzájemná podpora se spolužáky. A to jsem měla ještě vcelku štěstí. Prváci, kteří šli na vysokou během pandemie, museli být naprosto deprimovaní,“ svěřila se studentka živočišných biotechnologií Markéta Ryšavá. Nastínila tak problém, který po covidovém stylu výuky trápí na jihu Moravy stále více studentů: poruchy pozornosti i učení, deprese, úzkosti.

Kvůli tomu studenti plní psychologické poradny. Na Mendelově univerzitě v Brně se dveře tamní poradny zavřou jen během obědové pauzy. „Jedním z klíčových témat je i téma studia a studijních obtíží, strachu ze selhání, strachu z distanční výuky a podobně,“ uvedla Veronika Matějková z Poradenského centra univerzity.

Jen na Mendelově univerzitě vzrostl zájem o trénink studijních strategií během koronakrize na čtyřnásobek u individuálních konzultací a skupinové kurzy s tématikou učení se vždy zaplní do pár dnů.

Drtivý dopad

Nicméně jak se pro řadu studentů stala online výuka noční můrou plnou zmeškaných termínů odevzdání a hodin sledování videí s koťátky, našli se i tací, kteří v ní spatřili příležitost. „Pro mě online výuka přinesla i řadu benefitů. Měl jsem větší časovou flexibilitu a mohl si ke studiu najít práci, kde jsem užitkoval získané vědomosti. A nahrané přednášky by měly být v jednadvacátém století už standard,“ zamyslel se budoucí právník Jakub Sauer.

Nejdrtivější dopad měla distanční výuka na studenty se znevýhodněními. Například vůbec nebo velmi špatně slyšící. „Na studenty se specifickými potřebami je dopad mnohem větší. Konkrétně neslyšící nebo velmi špatně slyšící studenti. Každý večer jsme jim museli přetáčet videa a titulkovat je, nebo vklíčovat tlumočníka s českým znakovým jazykem,“ uvedla ředitelka poradenského centra Alfons brněnské techniky Zdeňka Zigalová.

Rovněž žáci s poruchami pozornosti jako ADHD poradny během online výuky plnili nevídaným tempem. Distanční vzdělávání pro ně bylo monotónní a soustředit se téměř nemožné. Mnohdy to vygradovalo až v podávání žádostí o ukončení studia. „To byly sálodlouhé rozhovory. Museli jsme i zřídit krizovou linku první pomoci, kam studenti volali o radu, co mohou dělat, kam se mají obrátit, jak se mají chovat. Volali tam lidé, kteří utrpěli naprostou ztrátu motivace ke studio,“ doplnila Zigalová.

Příkladem je studentka zootechniky na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity Veronika Kubešová, která v hodinách zoologie plete, aby lépe dovedla zacílit svou pozornost pouze na přednášejícího. Sama už od základní školy musí u učení vynakládat nemalé úsilí, aby si věci dobře zapamatovala. Rozptylují ji okolní ruchy, nedaří se jí udržet pozornost. Na studijní poradenství dochází od léta. „Získala jsem už větší pocit jistoty. Vím, za kým jít, co mohu při studiu využít, co mi při učení funguje. Pro mne je to kreativní práce s tabletem, pletení ve výuce, časté přestávky, rozmluvy se spolužáky, vlastní obrázky. Zlepšit ještě potřebuji prokrastinaci a denní režim," vysvětlila studentka.

Počet studentů s poruchami učení na vysokých školách během pandemie podle dat z ministerstva školství výrazně vzrostl. V roce 2019 jich evidovalo tisíc. Letos už jich je více než patnáct stovek.

Nutno podotknout, že studenti s poruchami učení nejsou nutně horší než ostatní. Často mají průměrné až nadprůměrné IQ, a i přes svůj zdánlivý handicap prošli přijímacími zkouškami a maturitou. Jen proces učení je pro ně složitější.

Řada z nich pak excelovala ve vědě nebo umění. Problémy s dyslexií měli Alexander G. Bell, Henry Ford, Pablo Picasso, Thomas A. Edison, nebo Agatha Christie.