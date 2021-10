/ROZHOVOR/ Mizerný výsledek sociální demokracie na jižní Moravě v podstatě kopíroval ten celostátní. Krajský lídr, dosluhující poslanec a místopředseda tradiční strany Roman Onderka měl v neděli na cestě po dálnici D1 z Prahy domů do Brna o čem přemýšlet. Mrzí ho propadlé hlasy voličů ČSSD a mluvil o krvavé dani za účast ve vládě Andreje Babiše. „Mám zájem pokračovat. Pokud bude u našich členů poptávka, jsem připraven,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Roman Onderka. | Foto: DENÍK/Attila Racek

V povolebním komentáři na facebooku jste uvedl, že ČSSD se čtvrt milionem hlasů voličů stále zastupuje významnou část české společnosti. Přesto se tradiční strana nedostala do Sněmovny, což je jednoznačně neúspěch. Není konečně čas na velký restart?

Poslední roky máme podobné výsledky kolem pěti procent, tak jako v loňských krajských volbách. Rozdíl v desetinách procent je záležitost volební účasti. Nedostali jsme se do Poslanecké sněmovny, to je fakt. Máme čtyři roky na to přesvědčit voliče, že to myslíme vážně. Že jsme alternativa, která zastupuje nejchudší a nejpotřebnější obyvatele této země. Věřím, že pokud to zvládneme, voliči nás v příštích volbách pošlou zpět do Sněmovny.