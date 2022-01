Z téměř sedmi stovek žáků se s nákazou na brněnské střední škole v Charbulově ulici aktuálně potýká devětadvacet dětí. Navzdory tomu však s nedostatkem pedagogů dosud nebojují. „Čísla šla od minulého týdne rapidně nahoru. Ještě tehdy to bylo jen pár žáků, teď jsou to desítky. Připravujeme se i na situaci, pokud by nastal problém s chybějícími učiteli,“ podotkla tamní ředitelka Jana Marková.