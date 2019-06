Přijede legendární Olympic nebo formace Horkýže slíže. Třídenní akce má už několik let také charitativní rozměr. Motorkáři přispívají na pomoc rodinám postižených dětí. „Na dobročinné účely putovalo v předchozích ročnících více než milion korun. Letos opět nakoupíme pro nemocnici například speciální pelíšky pro dříve narozené děti,“ říká hlavní organizátor motosrazu KilianGang Tomáš Opluštil.

Co potřebuje pořadatel velkého motosrazu, aby se vše povedlo? Přece jen pořádat akci takového rozsahu není jenom tak…

Chce to pevné nervy, dostatek času po celý rok, tým schopných lidí. A hlavně štěstí na počasí. Plus další spoustu věcí okolo.

Před lety jste začínali v podstatě jako venkovská akce okresního formátu. To už ale neplatí. Na pódiu hrají přední české kapely. Je těžké takovou akci finančně utáhnout?

Bez sponzorů a regionálních partnerů bychom si motosraz v takové podobě jakou má dnes, dovolit nemohli. Natož jeho pokračování. Před lety jsme ale nastavili určitou laťku, pod kterou bychom nechtěli jít. Snažíme se držet nastavenou lajnu. Začínali jsme v době, kdy podobných akcí v regionu bylo málo. Teď už se to sice změnilo, ale myslím, že obsazení kapel a doprovodný program jsou velmi silné.

Tomáš Opluštil



O něm: Dvaatřicetiletý Tomáš Opluštil vystudoval střední školu v oboru managementu, strojírenství a výpočetní techniky. Žije ve Voděradech a má dva syny. Pracuje v reklamní a produkční agentuře. Se spolkem Motoklub Drnovice KilianGang pořádá ve Voděradech známý motosraz. Letos se koná 19. až 21. července. Část výtěžku věnují motorkáři na charitu. Za poslední tři ročníky putovalo na dobročinné účely už přes jeden milion korun.



Kde se rád prochází: Když má čas, vyrazí na koncert.



Oblíbené místo: Fotbalové hřiště ve Voděradech.



Oblíbený film: Vratné lahve.

Stále sázíte na to, že chcete na akci přilákat rodiny s dětmi?

Ano. Tomu přizpůsobujeme i harmonogram. Není to v žádném případě jen o tvrdé muzice a motorkách. Chceme, aby na sraz dorazili také lidé, co na motorce nejezdí, nebo už na to nemají čas a chtějí třeba jen zavzpomínat s přáteli na své mládí. Pro děti máme skákací hrad, soutěže a dětské dílny.

Letošní playlist je opravdu našlapaný. Co byste vyzdvihl?

Jednoznačně kapelu Olympic. To bude podle mého pecka a show pro všechny generace. Jsem moc rád, že se nám tuto legendární skupinu podařilo do Voděrad domluvit. Na pódiu vystoupí také Horkýže slíže, Walda gang, Turbo, Alkehol nebo Kern. Takové kapely tady na Blanensku podle mého dohromady dlouho hrát nebudou.

Chystáte nějaké novinky?

Upravíme prostor pro stanové městečko, který bude o několik desítek metrů dál než dosud. Zvýší se tím jeho kapacita. Budeme mít dvě hudební scény.

Spousta organizátorů podobných akcí hlásí, že poté, co budou muset zavést elektronickou evidenci tržeb, tak skončí. Jak jste na tom vy?

Pokud takové nařízení přijde, musíme ho respektovat. Chceme se na to připravit a vyzkoušet, jak by to mohlo fungovat už letos. Pak to vyhodnotíme. Nechceme se na to vymlouvat, ale postavit se k tomu čelem. Letos zavedeme model bezhotovostních plateb. Jednak se bude dát v areálu na motosrazu platit kartou, ale i pomocí speciálního platebního náramku s čipem. Ten si návštěvníci při vstupu nabijí u pokladny libovolnou částkou v hotovosti. Dobít si ho mohou přímo v areálu. Při odchodu ho vrátí a peníze co neutratí, dostanou zpět.

Nedílnou součástí motosrazu je i charitativní rozměr. Budete v tomto záměru pokračovat?

Samozřejmě. Z výtěžku akce už na charitativní účely putovalo přes milion korun. Například dražíme podepsané dresy známých sportovních osobností. Loni to byly dresy judisty Lukáše Krpálka, žokeje Josefa Váni, freestyle motokrosaře Petra Piláta nebo veslaře Ondřeje Synka. Před rokem jsme za část výtěžku nakoupili polohovací pelíšky do inkubátorů pro novorozenecká oddělení JIP na brněnském Obilním trhu a v Dětské nemocnici.

A na co poputují peníze letos?

Podpoříme další rodinu z regionu, která má postižené dítě. A nakoupíme další speciální pelíšky pro předčasně narozené děti. Tentokrát je přivezeme na porodní oddělení boskovické nemocnice. Tam bychom chtěli koupit také ještě pračku a sušičku.

Doma máte roční dvojčata. Pracujete v reklamní a produkční agentuře a pořádáte další akce. Jak odpočíváte?

V poslední době vůbec, ale to nevadí. Nedokážu jen tak sedět na zadku a nic nedělat. Když mám ale čas, tak rád vyrazím na nějaký koncert nebo jinou kulturní akci v okolí. Je to něco jiného, než když ji musí člověk pořádat (smích). Oceňuji každého pořadatele, který se snaží dělat něco pro lidi. Moc dobře vím, že to není jednoduché a dost často je to nevděčná práce.