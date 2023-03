„Na to, že se tady valí náklaďáky v nepříjemné blízkosti chodců, jsem si i zvykla. Ale to, že na přechodu zastaví auta, aby pustila mámu s dvěma malými dětmi, a nějaký bezohledný idiot valí dál, předjíždí těsně před zatáčkou, na to prostě nemám slov,“ popsala Deníku Rovnost svůj nedávný zážitek jedna z olomučanských maminek Beáta Doffková.

Další místní zmiňují, že z domů v blízkosti silnice je kvůli bezohledným řidičům velký problém bezpečně vyjet autem. „U našeho domu je to opravdu problém. Ze zatáčky se tam před výjezdem co chvíli vyřítí auto, které rozhodně nejeden padesát,“ dodal muž, který nechtěl zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

S podobnými stížnosti se na obecní úřad podle starosty Josefa Smíška obrací místní stále častěji. Obec podle něj ale příliš mnoho možností, jak nepříjemnou situaci řešit, nemá. „Nedodržování rychlosti v Olomučanech je velký problém. Bavíme se o tom každou chvíli. Samozřejmě jsme kontaktovali i policii. Ta tu občas rychlost měřila, ale na nějaké dlouhodobější řešení nemá kapacity. V regionu má mnohem důležitější silnice s vyšším provozem,“ uvedl Smíšek.

V letošním rozpočtu, který budou Olomučanští schvalovat, počítají s pořízením měřičů rychlosti v obci. „Nejsme ale naivní, že po jejich zavedení budou všichni řidiči obcí najednou projíždět podle předpisů. Je to první krok. Nemáme obecní polici, tak rychlost měřit nemůžeme. Zajistit úsekové měření je zase administrativně poměrně složitá věc. Navíc bychom z toho nic neměli, protože vybrané pokuty by zůstaly v obci s rozšířenou působností a to je sousední Blansko. Ale třeba k tomu v budoucnu může dojít. A omezit rychlost třeba u školy na třicítku? To také není jen tak, nejsem si jistý, že by to policie a odbor dopravy schválili. A kdyby ano, spousta řidičů by na to stejně kašlala. Je to začarovaný kruh,“ poznamenal olomučanský starosta.

Policejní mluvčí Lenka Petrželková uvedla, že policisté provozu v Olomučanech věnovali zvýšenou pozornost v období, kdy byl v nedalekých Jedovnicích zavřený kruhový objezd a silnice do Křtin.

Loni tam při měření zaznamenali šest případů nedodržení povolené rychlosti. „V samotných Olomučanech policisté v loňském roce vyšetřovali celkem devět dopravních nehod. Ke střetu auta s chodcem tam v uplynulých dvou letech nedošlo. Nejčastějšími příčinami nehod bylo nevěnování se řízení nebo nedodržení rychlosti. Nešlo ale o nějaké hrubé překročení, i nedobrzdění je evidováno na rychlost. Dalšími příčinami bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo nedání přednosti,“ sdělila policistka.