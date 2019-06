Olomučany – Adrenalin a spousta legrace. Na to v minulosti lákala Olomučanská lávka. Po úzkých prknech však letos lidé na kole ani na trakaři přes rybník Bahňák jezdit nebudou.

Pokusit se udržet rovnováhu na úzké lávce. Ale v nejlepším případě udělat husarský kousek, skočit do vody a rozesmát návštěvníky. To je smyslem vyhlášené akce Olomučanská lávka. | Foto: DENÍK/Petra Srstková

Akci, která se měla konat v sobotu 6. července, pořadatelé ze Sboru dobrovolných hasičů Olomučany nakonec zrušili. Na další ročník si tak lidé budou muset počkat minimálně do příštího roku. „Už loni to bylo na hraně. V rybníku je málo vody a lávka byla dost z kopce. Bylo by to nebezpečné. Navíc jsme se rozhodli, že akci budeme pořádat jednou za dva roky,“ uvedla za organizátory Ilona Mahrová. Oloumučanští ve zmíněném termínu uspořádají u rybníka alespoň tradiční taneční zábavu. Tentokrát se skupinou Emergency. Zábava začíná v osm hodin večer.