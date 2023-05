Lenka Filipová. Známá česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka a textařka. V sobotu bude hlavní hvězdou festivalu trampských, folkových, country a bluegrassových písní Olešnická kytka. Ten se uskuteční už po osmatřicáté v zahradě kulturního domu v Olešnici na Blanensku. Akci zahájí už o den dřív v osm hodin večer tradiční zapálení festivalového ohně.

Lenka Filipová. | Foto: Libor Sváček

Sobotní program pak startuje ve dvě hodiny odpoledne. „Kromě Lenky Filipové na pódiu vystoupí několik dalších kapel. Například jihočeská folková a folkrocková skupina Epydemye. Za desku Kotlina získala žánrovou cenu Anděl 2015,“ uvedl za pořadatele z trampské osady Zmijáci Jakub Slavíček.

Na olešnickém festivalu zahraje také kapela Old boys Poutníci, ve které účinkují zakladatelé legendárních Poutníků. Příznivci folku se mohou těšit také na koncert formace Sychravo, T Quartet, Zloději kol, Alfasrnec a Sakrapes. Vstupenka na Olešnickou kytku stojí v předprodeji 200 korun, na místě pak zaplatí příchozí o padesát korun víc.

Zdroj: Youtube

Prvních třicet let Olešnické kytky zachytil dokument, který Olešničtí zveřejnili na internetovém kanále Youtube. „Nejraději vzpomínám na jedno z posledních vystoupení Wabiho Daňka. To byl pan muzikant, který začínal na různých potlaších a Portách. Vypracoval se na špici. Ale v srdci mu zůstala pokora a velká úcta k publiku. To řadě profesionálních muzikantů chybí,“ poznamenal Slavíček.

V Olešnici začínal i tehdy neznámý Kamelot s Romanem Horkým. V minulosti tu vystupovali například sourozenci Ulrychovi, Jiří Schmitzer, Věra Martinová, Pavel Bobek, Jaroslav Uhlíř, Karel Plíhal a řada dalších známých hudebníků.

Olešnická kytka