Podle spolumajitelky olešnického skiareálu Petry Bártové nechali ceny jízdného stejné jako v minulé sezoně. Jedna jízda nyní stojí čtyřiadvacet korun. Zákazníci si ale mírně připlatí se půjčovné a servis lyží. Zatím je v Olešnici upravená zhruba polovina sjezdovky a v provozu hlavní vlek.

Pomu chtějí spustit po víkendu. „Lidí přijelo zatím hodně. Počasí je parádní, podmínky pro lyžování skvělé. I když má přijít v příštích dnech oteplení, tak by nemělo být tak razantní. Technický sníh drží lépe než přírodní. Nasněženo máme dost. Příští týden bychom chtěli spustit druhý vlek. Máme radost, že se k nám lidé vrací a jsou spokojení,“ říká Bártová.

S úsměvem čeká ve frontě na kotvu v půl páté odpoledne například Jan Tichý z Brna. Do Olešnice přijel na lyže s tátou Petrem. „Na lyže jsme se těšili strašně dlouho. Doma jsou ostatní marodní, tak jsme vyrazili jen ve dvou. Moc se to užíváme, je to paráda, i když je na vlek už docela fronta. Ale to vůbec nevadí. Zatím jsme zvládli asi deset jízd,“ loučí se při nástupu na kotvu muž.

V obležení je v pátek odpoledne také dětský svah s mini vlekem, kde pod dohledem rodičů dělají malí lyžaři viditelné pokroky. Vedle něj sviští z kopce děti na saních a bobech. Obrovskou radost dělá na lyžích tátovi Petrovi Poláchovi z Popůvek na Brněnsku dcera Karolínka. Trénuje na lednovou výpravu do Orlických hor. „U nás žádný kopec na lyže není, tak jsme přijeli sem. Musíme něco natrénovat, než vyrazíme na hory. Jezdíme pravidelně začátkem ledna,“ nastiňuje plán na začátek příštího roku muž.

V jednom kole je o kousek dál Václav Trmač z Tišnova. Na olešnickou sjezdovku v pátek vyrazil s tří a půl letou dcerkou Fanynkou. Ta už na lyžích jezdí skoro jako profík. Podobně jako její dva starší bratři. A to ještě další dva zůstali doma. „Všichni jsou moc šikovní a dělají nám radost. Já dnes nechal lyže doma, jsem v roli instruktora. Moc jsme se na první lyžování těšili, je to tady perfektní,“ říká pod svahem tatínek a před další jízdou přepočítává svou lyžařskou partu.