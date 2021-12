První lyžovačku tam o víkendu zvažuje například Petr Polišenský z Brna. „Zní to lákavě. V Olešnici jsem už několikrát lyžoval a líbí se mi tam. Přijel jsem na skok z Prahy domů do Brna. Mám ještě nějaké vyřizování, ale snad mi to vyjde a alespoň na chvíli na lyže vyrazím,“ řekl Deníku Rovnost muž.

V sobotu bude olešnický skiareál otevřený do osmi hodin večer. V neděli pak od osmi ráno do sedmi večer. Ve všechní dny si tam lidé zalyžují od devíti ráno do osmi hodin večer. Zatím bude otevřená jen část sjezdovky s hlavním vlekem a dětský svah s minivlekem. „Na upravené části sjezdovky máme asi půl metru sněhu. Většina je technický sníh, který jsme uměle nasněžili. Napadl i přírodní, ale ten, když se rozjede rolbou, je jeho vrstva minimální. Podle počasí budeme dál dosněžovat. Další vlek bychom chtěli zprovoznit co nejdříve. Po neděli hlásí ale oblevu, tak uvidíme,“ informoval v pátek odpoledne správce olešnického areálu Jiří Kotlán.

V provozu bude od soboty také restaurace, půjčovna a servis lyží. Jízdné v Olešnici podle Kotlána zdraží. Jedna jízda bude nově stát jednadvacet korun. Lyžaři také musí dodržovat platná vládní nařízení ohledně epidemie koronaviru. Permanentku si mohou koupit jen očkovaní, rozkočkovaní nebo ti, kteří se prokáží potvrzením o prodělání nemoci. Děti do dvanácti lyžují bez omezení, starší do osmnácti let pak musejí předložit platný PCR test.

V sousedním Hodoníně zatím intenzivně svah zasněžují. V pátek je přibrzdilo oteplení. Start lyžařské sezony v tamním skiareálu očekávají podle všeho příští týden ve čtvrtek. „Nechtěli jsme to rvát na sílu. Otevřít jsme mohli, ale raději ještě dosněžíme. Kdybychom současné zásoby rozhrnuli po svahu, byla by z nich jen ledová plotna,“ poznamenal provozovatel sjezdovky Vlastimil Jílek. Dodal, že v Hodoníně bude jedna jízda na hlavním vleku stát osmnáct korun.