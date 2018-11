Okresní města stárnou. Chybí mladí lidé

Jižní Morava – O miliony korun ročně přicházejí okresní města v kraji. Kvůli stěhování lidí jinam. Jen z Vyškova za posledních pět let odešlo téměř pět stovek obyvatel.

Radnice ve Vyškově.Foto: archiv

Podle místostarosty Romana Celého je to dané tím, že Vyškovu chybí stavební parcely. „Řada mladých rodin si chce postavit vlastní dům. Ovšem najít ve Vyškově parcelu, která by byla cenově dostupná, je obrovský problém. Naopak okolní obce zainvestovaly a lidem pozemky nabídly. A Vyškov mezitím stárne,“ poukázal Celý.

O bydlení na vesnici uvažuje třeba Kamila Černá. „Do bytu s manželem nechceme. A najít ve Vyškově vhodnou parcelu je nemožné. Hledáme bydlení v obci do deseti kilometrů od Vyškova. Máme tam práci a chceme, aby ve městě děti navštěvovaly školu,“ vysvětlila Černá.

Částečným řešením může být podle místostarosty Celého nabídnout Vyškovanům nové obecní byty. „Jednou z možností je podívat se na nevyužité budovy, například bývalou zdravotnickou školu,“ nastínil.

Do té doby však bude město přicházet o miliony. „Výnosy z daní na hlavu činí pětadvacet až třicet tisíc korun ročně. Přijdeme-li ročně o sto obyvatel, přijdeme i o tři miliony do rozpočtu,“ vyčíslil dopady Celý.

Vracejí se důchodci

Druhý nejvyšší úbytek obyvatel za posledních pět let zaznamenali v Hodoníně, a to o 411 osob. Podle místostarosty Vítězslava Krabičky je to dané chybějícími pracovními příležitostmi pro mladé. „Odcházejí do větších měst i do zahraničí. Hodonín byl vždy zemědělsko-průmyslové město. Měli jsme cukrovar, masokombinát, pekárnu. A tyto podniky skončily, stejně jako cihelna a další velké firmy. Navíc se město nemá kam rozrůstat,“ vyjmenoval nedostatky Krabička.

Podle něj je možné pokles obyvatel zvrátit rozvojem cestovního ruchu. „Třeba přes naše lázně, do kterých investujeme, abychom nalákali turisty. Také se na slepém ramenu plánuje prodloužení Baťova kanálu. I zde vidíme šanci třeba pro otevření penzionu nebo restaurace,“ uvedl Krabička.

Jak tvrdí sociolog Pavel Kovařík, podobný problém jako Vyškov a Hodonín má i Znojmo, které za posledních pět let ztratilo bezmála 250 obyvatel. „Mladí lidé odcházejí za lepší kariérou a vzděláváním. Také se kvůli nedostatku bytů a parcel pro výstavbu stěhují do okolních obcí. Úbytek není tak hrozný, ale špatná je struktura. Odchází mladí a aktivní, vrací se starší nebo lidé na důchod,“ přiblížil Kovařík.

Podle něj například právě v obcích kolem Znojma vznikají ghetta novostaveb, která velmi mění ráz krajiny. Souhlasí s ním starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský. „V okolních obcích nabízí velmi malé stavební pozemky. Prodávají je za maximální cenu maximálnímu počtu zájemců. Tam se pak bydlení ghettem novostaveb dá nazvat. My jsme šli jinou cestou, chceme podporovat venkovský charakter naší vesnice,“ sdělil Jenšovský.

O úbytku obyvatel okresních měst- Nejvyšší pokles obyvatel za posledních pět let registruje Český statistický úřad ve Vyškově, a to minus 2,4 procenta. Důvodem je nedostatek ploch pro výstavbu nového bydlení.

- Nejmenší pokles naopak na jihu Moravy zaznamenala Břeclav, která za posledních pět let přišla jen o půl procenta obyvatel.

- Vedení radnic i odborníci se shodují, že lidé míří buď do velkých měst, nebo do vesnic, které leží nedaleko okresních měst.