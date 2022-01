Ohyzda je konečně pryč: z pláže suchovského rybníka odstranili starý tobogán

/VIDEO/ Bezmála dvacet let. Tak dlouho byl velký tobogán dominantou kempu poblíž vyhlášeného rybníka a rekreační oblasti u obce Suchý na Blanensku. Mnozí rekreanti i řada místních v něm ale viděli ohyzdnou stavbu, která nezapadá do kulis malebného rybníka. Tobogán byl navíc delší dobu už mimo provoz. Obec nechtěla investovat do jeho údržby a revizí. Nedávno ho proto nechala zbourat a odvést do šrotu. „Konečně je ohyzda pryč,“ okomentoval demolici atrakce na sociální síti jeden z diskutujících.

Likvidace starého tobogánu u suchovského rybníka. | Video: Jan Charvát

Tobogán u rybníka fungoval od roku 2004, kdy v regionu nebyla ještě taková nabídka akvaparků s různými atrakcemi. Později zájem o jízdu na něm upadal. „Údržba a revize byly nákladné, provoz velmi ztrátový. Proto jsme se rozhodli, že tobogán půjde k zemi. Náhradu za něj v žádném případě neplánujeme. Z mého pohledu se taková atrakce k přírodnímu koupání nehodí,“ řekl Deníku Rovnost starosta obce Suchý Jakub Hlubinka. Tobogán na pláži odstranili místní dobrovolní hasiči, kteří si zároveň procvičili práci s rozbrušovací technikou. Jejich zásah obnášel stržení celé ocelové konstrukce a její postupné rozřezání. „Členové jednotky s osvědčením pro práci s motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou musí podstupovat každoroční praktický výcvik. Zatímco práce s řetězovou pilou je v rámci naší činnosti poměrně běžná, příležitostí pro řezání motorovou rozbruškou zas tolik není. Proto jsme tuto možnost uvítali,“ informoval za SDH Suchý Radek Ošlejšek. Podle Jakuba Hlubinky obec do zmíněného kempu u rybníka a jeho zázemí v posledních letech investuje ve velkém. Vybudovala nové apartmány, opravuje chatky, nechala postavit hřiště s umělým povrchem a připravuje napojení informačního centra s veřejnými toaletami na novou kanalizaci. Ta se má začít budovat letos v létě a propojí Suchý se sousední Žďárnou. Zmíněná rekreační oblast v prostředí Drahanské vrchoviny, která i s rybníkem leží v katastru sousedního Velenova, se začala rozvíjet už za první republiky. První chaty tam ve třicátých letech stavěli hlavně lékaři. Nyní v okolí přibližně šestihektarového rybníka stojí kolem čtyři sta dvaceti chat, v kempu je možné postavit přes čtyři sta stanů a zhruba devět desítek karavanů. V minulosti u rybníka ráda odpočívala například herečka Laďka Kozderková, na svých obrazech jej ztvárnili malíři Otakar Kubín či Pavel Bačovský. „Můj otec nedaleko rybníka postavil chatu už před pětašedesáti lety. Jak jsem v důchodu, trávím tu volný čas. Kamarádky, co za mnou jezdí, jsou nadšené. Suchý je v podobné nadmořské výšce jako Poprad. Nádherně se tu dýchá, jako na horách. Voda je tu čistá. Fajn lidé, obec se stará, nic mi tu nechybí,“ řekla nedávno jedna z chatařek Drahomíra Cigánková z nedalekých Boskovic. Bahno z tamního rybníka má podle všeho navíc léčivé účinky. Traduje se, že když hospodyně za první republiky rozbolela kolena, tak jim pomohlo. Bolavé klouby si bahnem obložily a prý se jim ulevilo.

