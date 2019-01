Brno /AKTUALIZOVÁNO, UVNITŘ PROGRAM/ – V pátek večer tisíce Brňanů zavřou psa do koupelny a otočí zrak k nebi. Začíná čtrnáctý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis. „Letos ji děláme opravdu ze srdce, protože peněz má každý kvůli krizi málo,“ řekl ředitel pořádající firmy SNIP & CO Jiří Morávek.

První ohňostroj festivalu Ignis Brunensis. | Foto: DENÍK/Tomáš Škoda

Diváci se však podle něj nemusí obávat, že by se to projevilo na kvalitě. Ohňostrůjná skupina Flash Barrandov SFX, která pořádá úvodní exhibiční ohňostroj Vitamíny pro přátele na Brněnské přehradě, dokonce část ohňostroje zaplatí sama, aby si vystoupení udrželo dostatečnou prestiž. „Navíc se nám do soutěže podařilo nalákat skupinu Vaccalluzzo ze Sicílie, která z Itálie běžně nevyjíždí. Jejich ohňostroje jsou naprosto odlišné od těch, které mohl divák na přehlídce Ignis Brunensis dosud spatřit,“ upozornil Morávek.

Výjimečný podle něj bude i ohňostroj Bouřlivý koncert, se kterým se soutěže zúčastní francouzští Storm Artifices. „Loni jim show pokazila mlha, takže letos se pokusí dokázat, že patří k těm nejlepším,“ poznamenal Morávek. Třetím soutěžícím je lucemburská skupina Fireevent les Pyrotechniciens. Ohňostroj Lucembursko přichází do Brna!, se kterým vystoupí, podle nich perlí jako pravé šampaňské.

Kromě dvou nováčků na Brněnské přehradě se také změní místo prelude od českých Theatrum Pyroboli. Z Olympie, kde bylo loni, se letos přesouvá do Denisových sadů pod Petrovem. Důvodem je podle Morávka Noc kejklířů, která se koná stejný den v centru. „Nechceme, aby se diváci museli rozhodovat mezi těmito akcemi,“ vysvětlil Morávek. Podle mluvčí Olympie Brno Moniky Findorákové o ohňostroj letos nákupní centrum neprojevilo zájem. „Loni jsme tu ohňostroj měli kvůli otevření Olympia parku,“ vysvětlila Findoráková.

Větší návštěvnost než ohňostroje v centru města ale mají ty soutěžní na Brněnské přehradě. „Počítáme, že přijde přes dvě stě tisíc lidí. V centru je to zhruba polovina,“ vypočítal Morávek. Právě množství návštěvníků je ale podle zastupitele brněnské Bystrce Petra Laštůvky problém. Mnozí lidé to podle něj přeženou s alkoholem, jsou hluční, ničí okolí a nechávají po sobě nepořádek. „Hluk také ruší zvěř v Podkomorských lesích. Když se psi v Bystrci můžou zbláznit, co potom divoká zvířata,“ podotknul Laštůvka. Obyvatelé Bystrce si podle něj stěžují i na zablokovanou dopravu.

Problém s přepravou návštěvníků se pokouší řešit dopravní podnik města Brna. V dny soutěžních ohňostrojů posílí linky 1, 3, 11, 50 a 30 od půl sedmé večer do půl jedné v noci. Dnes naopak kvůli exhibičnímu ohňostroji uzavře Nádražní ulici pro průjezd tramvají a autobusů.

ANNA FAJKUSOVÁ

Prelude

kdy: 27.5. 22:30

kde: Denisovy sady pod Petrovem

skupina: THEATRUM PYROBOLI (Česká republika)

název ohňostroje: Metamorfózy



Exhibice

kdy: 28.5. 22:30

kde: Brněnská přehrada

skupina: FLASH BARRANDOV SFX (Česká republika)

název ohňostroje: Vitamíny pro přátele



Soutěž

kdy: 1.6. 22:30

kde: Brněnská přehrada

skupina: STORM ARTIFICES (Francie)

název ohňostroje: Bouřlivý koncert



kdy: 4.6.22:30

kde: Brněnská přehrada

skupina: FIREEVENT LES PYROTECHNICIENS (Lucembursko)

název ohňostroje: Lucembursko přichází do Brna!



kdy: 8.6. 22:30

kde: Brněnská přehrada

skupina: VACCALLUZZO (Itálie)

název ohňostroje: Lidské nálady



Grandfinále

kdy: 10.6. 22:30

kde: hrad Špilberk

skupina: FLASH BARRANDOV SFX (Česká republika)

název ohňostroje: Polovecké tance kníže Igora

Plní restaurace a lákají turisty

Brno – Deset, dvacet, třicet tisíc právě vyletělo do vzduchu. Pod ohňostrojem má podle Brňana Martina Kocky stát velké počítadlo, které při každé salvě zobrazí, kolik peněz právě zmizelo. „Je to neekonomické, město má investovat do výhodnějších věcí,“ postěžoval si Kocka.

Mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára s ním ale nesouhlasí. „Jestli jsou ohňostroje dobrá investice? Stoprocentně,“ prohlásil Žára. Festival má podle něj obrovský ohlas a přitahuje do Brna spoustu návštěvníků nejen z bezprostředního okolí, ale i z Rakouska, Německa nebo Maďarska. A ti také v Brně utrácí své peníze.

„Když jsou na přehradě ohňostroje, přijde k nám dvakrát tolik zákazníků než obvykle. Když je pěkné počasí, tak i třikrát,“ pochlubil se zaměstnanec restaurace U Lva na Brněnské přehradě Radovan Novotný.

Podobnou zkušenost má i vedoucí směny ze Středověké krčmy v centru města Věra Hrabalová. „Na dobu pouštění ohňostrojů se podnik vždy trochu vylidní,“ popsala. Před a po akci ale přijde mnohem víc návštěvníků než obvykle. „Vrací se ještě na skleničku, po cestě domů,“ dodala Hrabalová.

Výhodností ohňostrojů si naopak není jistý ekonom Ondřej Moravanský. „Podpora kultury od města je dobrá. Na druhou stranu ohňostroje nedokážou přitáhnout tolik diváků jako například závody na brněnském Masarykově okruhu,“ namítnul Moravanský.

Město, jako spoluorganizátor, na celý festival Brno – město uprostřed Evropy včetně Ignis Brunensis přispělo přes dva miliony korun. Zbytek platí hlavní organizátor SNIP & CO. „Soutěžícím dáváme dvacet tisíc euro. Navíc jim platíme dopravu a ubytování,“ uvedl ředitel firmy Jiří Morávek. Dodal, že většinu si soutěžící doplatí, aby si na soutěži udělali reklamu. „Festival už dávno překročil hranice České republiky. Věříme, že bude pokračovat i nadále. Máme už naplánovaný patnáctý ročník,“ uzavřel Morávek.

