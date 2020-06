„Na vstupu jsme se zatím s majiteli nedohodli. Budeme ještě jednat. Na přístup tam máme věcné břemeno. V krajním případě to bude řešit stavební úřad,“ řekl blanenský starosta Jiří Crha.

Severní etapa se týkala zejména prostorů garáží a přilehlé obvodové stěny u chodby za bary hlavního sálu. Tyto prostory jsou veřejnosti nepřístupné. „Ve vnitřních prostorách garáží se na několika místech osekaly omítky, stejně tak na vnitřní straně zmíněné obvodové stěny. Už tato úprava umožní lepší prosychání zdiva,“ uvedl blanenský úředník Jiří Svoboda, který má rekonstrukci na starosti.

Práce na odvlhčení hlavní budovy jsou podle něj v plném proudu. Hotové mají být do konce srpna. Do oprav Dělnického domu investovala blanenská radnice v uplynulé dekádě kolem dvaceti milionů korun. Budova má sice moderní vzhled, sály i galerii, ale léta se potýká s vlhkostí. Pod budovou se sbíhají podzemní prameny ze Žižkovy ulice a vlhkost vzlíná do stavby.

Plesnivé zdi

V technickém zázemí jeviště a v šatnách pro účinkující byly plesnivé zdi. Spodní voda narušovala i konstrukci objektu. „Sanování je opravdu nutné, spodní stavba je na hranici uživatelnosti, dokazují to zejména prostory pro herce a zázemí jeviště,“ informoval Lukáš Císař ze společnosti Kaiserbau, která rekonstrukci provádí.

V budově se konají plesy, divadelní představení a koncerty. Sídlí tam i soukromá umělecká škola. Jeho historie se začala psát v roce 1905, kdy Blanenští založili Spolek Dělnický dům v Blansku se záměrem získat prostory pro schůze, přednášky, divadelní přestavení a koncerty. S restaurací a kavárnou. „Díky sbírce a půjčkám koupil spolek pro tyto účely takzvaný Kalův hostinec. Našli se i lidé, kteří spolku půjčili nebo dokonce darovali celé své úspory. Po stavebních úpravách byl Dělnický dům slavnostně otevřen 22. listopadu 1908,“ uvedl blanenský galerista Pavel Svoboda.