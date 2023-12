/FOTO/ Loni v prosinci se rodina a přátelé loučili s dobrovolným hasičem Vítem Vrchovským z Adamova na Blanensku. V pětatřiceti letech napodruhé bojoval se zákeřnou nemocí a bohužel prohrál. Krátce po první úspěšné léčbě se rozhodl, že v těžkých životních chvílích udělá radost dětem v brněnské klinice dětské onkologie v Černých Polích.

Odkaz adamovského hasiče Víta Vrchovské žije! Dětem s rakovinou pomáhají kolegové, rodina i veřejnost. | Foto: Deník/Jan Charvát

Opakovaně zorganizoval mezi kolegy hasiči a přáteli sbírku. Vynesla několik desítek tisíc korun. Za ně pak nakoupil tablety s hračkami, které před Vánocemi osobně přivezl malým pacientům.

V jeho odkazu nyní pokračují maminka Marta a sestra Erika. Ta v doprovodu dvou adamovských hasičů v pondělí dopoledne předala dárky na zmíněné klinice. „Ve sbírce se mezi lidmi znovu podařilo vybrat několik desítek tisíc korun. Za ně se pořídilo osm tabletů i s obaly. A také bezmála dvacet malých stavebnic Lego,“ řekla Deníku Rovnost Erika Vrchovská.

Ty budou děti dostávat při odběrech, jako symbolickou odměnu za statečnost. „Do sbírky se stejně jako v předchozích letech zapojili adamovští dobrovolní hasiči, bratrovi kamarádi nejen ze šipkařské komunity, sportovci a také veřejnost. Moc všem děkujeme, přispěli na dobrou věc. Víťa by z toho měl obrovskou radost. Sám se s rakovinou potýkal a věděl, jak je to náročné. Moc dobře věděl, že pro děti a jejich rodiny je to ještě mnohem těžší. Proto chtěl všem těm malým bojovníkům udělat radost. V jeho odkazu pokračujeme dál, přál by si to,“ doplnila Vrchovská.

Klinika dětské onkologie pod Fakultní nemocnicí Brno je jedním ze dvou zdravotnických zařízení v republice, kde pečují o dětské onkologické pacienty. Druhé je v pražském Motole. V současnosti má tři oddělení a k dispozici dvaatřicet lůžek.

„Ročně je v České republice s onkologickým onemocněním nově diagnostikováno kolem čtyř set dětí. Vyléčíme asi pětaosmdesát procent pacientů. Pro děti i příbuzné jsou to těžké chvíle. Ne vždy to dopadne bohužel dobře. O to ale větší radost pak máme, když rodiče s dětmi vidíme později společně po úspěšné léčbě,“ poznamenala vrchní sestra kliniky dětské onkologie Martina Petlachová.

Díky nadačnímu fondu Krtek a sponzorům mají děti pobyt na klinice příjemnější. Na Vánoce tam mají pod stromečkem spoustu dárků. „Vánoce patří dětem a k dětem zase rodiče. Tak to má přece být. Když to jen trošku jde a jejich zdravotní stav to dovolí, pouštíme je v tento čas domů. Alespoň na Štědrý den. Rodina ho může strávit společně i přímo tady v nemocnici, snažíme se vycházet co nejvíce vstříc,“ dodala brněnská zdravotnice.