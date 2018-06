Odbočit u Sebranic směrem na Brno je peklo, stěžují si řidiči na křižovatku

Sebranice – Hustý provoz, nehody. Nejen v dopravní špičce představuje odbočení doleva na Brno velký problém. A pro řidiče riskantní manévr. Tak vidí zpoza volantu řada motoristů situaci u Sebranic na Blanensku na křižovatce státní silnice I/43 a silnice ve směru od Boskovic.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Provoz je tam hodně hustý a křižovatka problematická. Ve směru od Boskovic je často odbočení na Brno takřka nemožné. Člověk tam musí hlídat tři směry. Od Brna, od Svitav a ještě když chce někdo ze státní odbočit právě na Boskovice,“ potvrdil Tomáš Opluštil z Voděrad, který úsekem pravidelně projíždí.

Podle něj by situaci mohl částečně zlepšit vnitřní připojovací pruh ve směru na Brno. Podobný funguje například na této silnici na křižovatce u Lipůvky. „Připojovací pruh by pomohl i ve směru na Svitavy. Mimoúrovňové řešení křižovatky nikdo podle mě nezaplatí,“ dodal řidič.

Ve zmíněném úseku se za posledních pět let stalo osmnáct dopravních nehod se zraněním. Loni jeden řidič, poté co tam nedal přednost, zemřel. „Před časem Ředitelství silnic a dálnic křižovatku upravilo. Přibylo nové značení a také takzvané balisety. Tyto plastové směrové sloupky měly řidiče donutit, aby tímto úsekem projížděli pomaleji. Částečně se to podařilo, ale křižovatka je stále problematická,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté, zástupci kraje a Ředitelství silnic a dálnic o úpravě křižovatky jednají. Za měsíc má být na stole návrh změn. „Cílem je v tomto místě snížit počet nehod. Smrtelných havárií a nehod s těžkými zraněními po dřívějších úpravách ubylo. Ale odbočit od Boskovic na Brno je stále velmi riskantní,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Poznamenal, že silničáři mají do měsíce představit rozpracovanou variantu změny dopravního značení. „Má se jednat o přidání vnitřního připojovacího pruhu obdobně, jako je tomu na křižovatkách v Lipůvce a v Kuřimi. Dohodli jsme se také na tom, že ředitelství zadá zpracování studie, která navrhne nejvhodnější řešení,“ dodal.

Mluvčí ředitelství Nina Ledvinová uvedla, že o úpravách křižovatky jedná na podnět policistů. „V minulosti se už tato křižovatka upravovala. Není to tak dávno. Těžkých nehod ubylo, ale ze strany policie je to stále problematické místo. Zatím prověřujeme variantu méně nákladných úprav v podobě změny dopravního značení. Zda jsou proveditelné a zda se připojovací pruh ve směru na Brno na křižovatku vůbec vejde,“ uzavřela Ledvinová.