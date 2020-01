Firma Transbeton, která ve Skalici nad Svitavou provozuje betonárnu, dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu přes 300 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ondřej Littera

Za nepovolený odběr podzemních vod. Deník už o tom nedávno informoval. Za poslední dva měsíce to však nebyla jediná společnost z regionu, která se dostala do křížku s inspektory. Pokutu třicet tisíc korun dostala od ČIZP také letovická firma Letoplast. „Loni začátkem listopadu vypouštěla odpadní vody bez povolení do Chlumského potoka,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.