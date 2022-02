Objem vody v ní od té doby stoupl o milion a půl kubíků. Práce si přitom vyžádaly snížení hladiny o třináct metrů. Nyní je už o tři a půl metru výš. „Práce se obešly bez komplikací, proto jsme na konci prosince využili přítoků do nádrže k navýšení hladiny. Pozvolna jsme zvýšili hladinu o tři a půl metru. Dále pak budeme pokračovat v napouštění na konci dubna po dokončení další fáze prací,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice začala na podzim a potrvá bezmála tři roky. Bude stát téměř 230 milionů a hlavním cílem je zvýšení zabezpečení rozsáhlé vodní plochy. Od začátku října platí na rybářském revíru Křetínka 1, který napájí stejnojmenná říčka, zákaz lovu. Velká část nádrže je nyní bez vody a osádka ryb je koncentrovaná v prostoru u hráze. „Na hladině jsme měli provzdušňovače a pravidelně sledovali hodnotu kyslíku. Ta je nyní na rozmrzlé přehradě v pořádku. Úhyn ryb jsme nezaznamenali. Uvidíme, jak se bude vyvíjet další dopouštění. To je na křišťálovou kouli. Počasí a srážky neovlivníme. Cílem je zvýšit hladinu o dalších pět metrů. K tomu by mohlo dojít snad někdy koncem jara. Pak by se na přehradě mohlo opět rybařit. Samozřejmě se později počítá s kompletním dopuštěním přehrady,“ řekl Deníku předseda letovického rybářského spolku Radek Zemánek.

Součástí nákladných úprav je také odbahnění části přehrady. Těžká technika už podle Václava Garguláka vybudovala provizorní příjezdové cesty a připravila staveniště. „Sedimenty budeme těžit ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce,“ poznamenal Gargulák.

Dodal, že kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců. Lepší kvalitu vody ocení návštěvníci přehrady v období rekreace i rybáři. „V místech, která se budou nyní odbahňovat nebyla voda několik let. Jak se přehrada naplní, bude část z nich fungovat jako přirozená trdliště ryb,“ dodal Radek Zemánek.