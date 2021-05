„Je to náš životní styl. Cestování milujeme. Zároveň díky tomu, že podnikáme, je u nás velký problém naplánovat dovolenou. S obytným autem tyto starosti odpadají. Sbalíme se, kdy je to možné a okamžitě vyrážíme. Na tři čtyři dny nebo na týden. Neřešíme ubytování. Líbí se mi na tom ta nezávislost a svoboda,“ usmívá se jednapadesátiletý muž.

Po východní Evropě křižoval v autě s rodiči už jako školák. Rodinný žigulík, do kufru stan a jelo se. „Táta byl velký fanoušek motokrosu i silničních motorek. Jezdili jsme tak po těchto akcích do východního Německa, Polska i Bulharska. A samozřejmě také pod stan třeba na Vranov. Už jako kluk jsem tak měl parádní zážitky z cestování,“ dodává.

Už tehdy obdivoval v kempech karavany zahraničních závodníků i turistů. Snil, že něco podobného také pořídí. To se mu před lety splnilo. Koupil si ojetou dodávku, kterou začal postupně přestavovat na obytné auto. „Od stanu jsem to chtěl posunout dál. V přestavěné dodávce máme vše, co na cestách potřebujeme. Ledničku s mrazákem, sprchu, postele, solární panely. Zateplení. Kamerový systém, který monitoruje okolí auta. S vodou vydržíme tři čtyři dny, pak zastavíme v kempu a doplníme zásoby,“ říká cestovatel.

S upravenou dodávkou už projeli například pobřeží Itálie, Chorvatsko. Na lyžích byli v Rakousku a Slovinsku, do Maďarska vyrazili do tamních lázní. „Auto už si půjčuje i starší syn. Jezdí s přítelkyní na kola, střídají různá místa. Je to super. Spolu oba obrážíme také závody enduro motorek, na kterých startujeme,“ dodává Jirků.

Postupné vylepšování

Před časem si pořídil ještě větší obytný vůz, který si postupně vylepšuje. Jeho snem je, jak říká na důchod, vyrážet na několikaměsíční poutě po Evropě. Láká ho Itálie a Španělsko. „Velké obytné auto jsme si nejdřív půjčovali, ale postupem času byl zájem tak velký, že jsme si ho museli rezervovat. A to už bylo jako s ubytováním a to jsem nechtěl. Proto jsem nakonec koupil vlastní obytňák, který si opět vylepšuji,“ vysvětluje nadšenec do cestování.

Potvrdil, že obytná auta zažívají v posledních letech neskutečný boom. Lidé mají peníze a řada z nich investuje právě do obytného vozu. „U některých lidí se ale vytrácí pokora a slušné chování. Dělají pak komunitě karavanistů ostudu. Ať už jde o bezohledné parkování s obytným autem kdekoliv, odhazování odpadků nebo hlučné chování v kempech. To se týká ale i ostatních skupin, například cyklistů. Někteří si myslí, že když mají peníze, tak mohou všechno a chovají se jako blbci. Lidem v zahraničí nevadí, že k nim někdo přijede s karavanem nebo obytným vozem, ale musí se chovat slušně,“ říká muž.

Když na to přijde, na výlet do přírody nepotřebuje ani obytné auto. Když si chce vyčistit hlavu vyrazí jen tak s krosnou pěšky třeba na Pálavu nebo v zimě do hor, kde spí klidně i ve sněžném bivaku. Nebo sedne na motorku a se stanem vyrazí na Vranovskou přehradu. „Mám to prostě v krvi. Jak je jaro už to se mnou cuká a musíme někam vyrazit. Člověk potřebuje občas vypnout a vypadnou od starostí ven do přírody,“ uzavírá povídání Jirků.