Od ledna nejvíc podraží vodné a stočné. Teplo bude levnější

Brno - Pobodaní a pořezaní skončili dva muži, kteří se v sobotu nad ránem dostali do potyčky v brněnské Běhounské ulici. Dvojici ve věku jedenatřicet a dvaatřicet let odvezli záchranáři do nemocnice. Přivolaní policisté na Moravském náměstí vypátrali skupinu útočníků, dva jsou obvinění z výtržnictví. Policisté je stíhají na svobodě.