Oční protézy z tiskárny? Na míru a díky tisku rychleji

Brno - O oči přichází člověk po úrazu i kvůli nemoci. Tradiční protézy, které mají zrakově postiženým usnadnit život, však přinášejí i problémy. Třeba delší čekání na vyrobení a nejisté výsledky.

Oční protéza z 3D tiskárnyFoto: Ondřej Vocílka

Třiadvacetiletý student strojního inženýrství Ondřej Vocílka přišel o zrak v levém oku už v dětství. Proto se v dospělosti rozhodl otestovat neobvyklou metodu. Oční protézy chce vyrábět na 3D tiskárně.



Tiskárna je prý zvládne vyrobit rychleji a udělat pro každého pacienta na míru. „U současných protéz je největší problém barva duhovky. Pokud se nepodaří správně trefit odstín, má to špatný vliv na vzhled celého obličeje,” vysvětlil Vocílka.

Namíchání správného odstínu u akrylátových a skleněných protéz přitom vyžaduje velkou zručnost, ne vždy se povede. „Při výrobě akrylátových protéz se míchají barvy ručně a maluje se štětcem. U skleněných duhovka vzniká tavením tenkých prutů z barevného skla. Trojrozměrná tiskárna barvy namíchá podle fotografie zdravého oka. Zvládne vytvořit až tři sta šedesát tisíc různých odstínů,” popsal student.



Kromě duhovky ušité na míru by navíc mohli lidé získat protézy rychleji. „Tisk trvá necelou hodinu a půl, výroba akrylátové protézy osm. Skleněnou sice pacient může mít už za dvě hodiny, ale nemusí se povést a už ji není možné dál upravovat,” uvedl Vocílka.



Student Vysokého učení technického v Brně vytiskl prototyp jako součást bakalářského projektu. Do budoucna chce vytisknout protézu ze zdravotně nezávadných materiálů, která by mohla postoupit k testování nezávadnosti. „Nabízí se například materiál používaný na zubní protézy,” řekl.

ZUZANA PEKÁRKOVÁ