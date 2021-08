Kamion přijede s mobilním očkovacím týmem a zaparkuje před vstupem na stadion ASK Blansko na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. V provozu bude od deseti dopoledne do sedmi hodin večer.

Službu zajišťuje společnost Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno. „V mobilních podmínkách zvládneme naočkovat zhruba čtyři sta zájemců starších šestnácti let denně. Nemusí se nikde dopředu hlásit ani registrovat. Stačí, když přijdou s občanským průkazem a kartičkou pojišťovny,“ informovala na webu města Blanska Ria Peška ze společnosti Podané ruce.

V Blansku je stále v provozu velkokapacitní očkovací centrum ve sportovní hale v ulici Údolní. Otevřené bude do pátku 27. srpna. Pak se očkování přesune zpět do městské nemocnice, kde začne od 6. září. A do haly se vrátí sportovci. „Všechny, kteří první dávku vakcíny dostanou ještě ve sportovní hale, už nyní objednáváme na přeočkování přímo do nemocnice. Vše mají uvedené na očkovací kartičce i letáčku, které dostávají,“ upřesnila náměstkyně pro nelékařskou péči Jana Klesková.

Ve velkokapacitním centru naočkovali zdravotníci až osm set pacientů za den. Kapacita nemocnice dovolí zhruba čtvrtinový počet.