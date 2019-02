Boskovice – Lepší třídění ze strany místních a v budoucnu nižší platby města za nevytříděný odpad. V Boskovicích letos spustí pilotní projekt změn odpadového hospodářství. Na zkoušku v první fází zapojí zhruba třetinu domácností ve městě.

Boskovičtí chtějí ve městě na pěti místech usadit polopodzemní kontejnery. | Foto: archiv města Boskovice

Do nich rozmístí šest set očipovaných plastových popelnic. Na plast, papír a biodpad. Ve městě na pěti místech přibude také celkem devatenáct polopodzemních kontejnerů. „Na tento projekt za více než tři miliony chceme získat dotaci. Je to první fáze. Po jejím vyhodnocení uvidíme, co bude dál. Samozřejmě zjišťujeme, jak něco podobného funguje v jiných městech,“ sdělil boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Boskovičtí za svoz odpadu platí v současnosti 550 korun na osobu. Od roku 2024 bude ale omezené jeho ukládání na skládky. Hrozí proto, že obce za likvidaci odpadu zaplatí výrazně víc. „Z dnešního pohledu by poplatky mohly vyšplhat až ke dvěma tisícům za osobu. Musíme se na to připravit a vymyslet jinou koncepci. Lépe třídit a snížit objem nevytříděného odpadu,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek. Město zvažuje i změnu svozové firmy.

Na Blanensku řada obcí vlastnicky vstoupila do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná a svoz odpadů řeší ve své režii. Svazek začal v regionu svážet odpad od prvního ledna ve dvanácti obcích. „Svazek bude obcím účtovat za skutečné množství vyprodukovaného odpadu. U zahraniční svozové firmy tomu tak nebylo. Nyní díky váhám a čipům na popelnicích přesně zjistíme, kolik která obec produkuje odpadu a hlavně, jak tam lidé třídí,“ řekla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Za dobře vytříděný nepořádek mohou obce dostat peníze, za nevytříděný naopak zaplatí čím dál víc. Ve Velkých Opatovicích za vývoz popelnic platí lidé 540 korun. V nových barevných popelnicích tam budou třídit od poloviny roku.