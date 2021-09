Místní se obávají kolon a dopravního kolapsu, protože se jedná o klíčovou cestu v centru. „To budou odpoledne na Otakara Kubína krásné kolony. Leda že by se upravil na semaforech interval, aby vlevo mohlo odbočit více aut. A na náměstí to bude taky peklo, vzhledem k tomu, že tudy bude jezdit mnohem více aut, budou tam zastávky autobusů a méně parkovacích míst. A ještě nesmím zapomenout na křižovatku Havlíčkova - Sokolská – Hybešova,“ okomentoval uzavírku na sociální síti například Jan Pohl.

Mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma uvedl, že zmíněným úsekem první týden ještě projedou linkové autobusy. O týden později už ne. „Náhradní autobusové zastávky budou na Masarykově náměstí a ulici Sokolská,“ upřesnil Parma.

Výměna vodovodního potrubí je v režii Svazku vodovodů a kanalizací. Podle jeho tajemníka Petra Tioky řešili pracovníci vodáren letos v tomto úseku velké množství poruch. „Za poslední půlrok jich bylo asi dvacet. Potrubí je v havarijním stavu. Vyměníme více než půl kilometru starého litinového vodovodu. Vše bude stát kolem dvanácti milionů korun,“ uvedl Tioka.

Někteří místní se podivují nad tím, že stejný úsek silnice byl rozkopaný před necelými deseti lety. Kromě nového povrchu a chodníků, měli dělníci opravit také kanalizaci a zmíněný vodovod. Ulice Kapitána Jaroše byla kvůli tomu rozkopaná a uzavřená několik měsíců. „V té době však vodovodní potrubí nevykazovalo žádný havarijní stav a fungovalo bez problémů. Vyměnili jsme proto jen staré přípojky za nové plastové. Možná se na zhoršení podepsal větší provoz včetně nákladní dopravy,“ poznamenal tajemník Svazku.

Boskovičtí podle něj na opravu vodovodu spěchali, protože nedaleko od ulice Kapitána Jaroše se na dalším hlavním tahu městem připravuje výstavba kruhové křižovatky. Souběh prací by znamenal kolaps dopravy. Dělníci ve výkupu v ulici Kapitána Jaroše vedle původního potrubí nachystají nové a pak ho teprve přepojí. „Odstávka vody by měla pak být jen v řádech několika hodin, maximálně dopoledne. Budeme však počítat i s variantou, že staré potrubí odkryv nevydrží. Pak bychom domácnosti a další odběratele provizorně připojili k vodě přes sklepy,“ uzavřel Tioka.

Jako dopravní peklo popisují kvůli několika uzavírkám současnou situaci řidiči v sousedním Blansku. V ulici Svitavská pracuje těžká technika na novém kruhovém objezdu, hotový má být do konce listopadu. A také na silničním mostu přes řeku Svitavu. V ulici Brněnská v lokalitě Staré Blansko pak pokračuje pátou etapou kompletní rekonstrukce sítí, vozovky a chodníků.

Nedávno se navíc na průtahu okresním městem na křižovatce před Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka pustili dělníci do stavby kruhového objezdu. Hotový má být za tři měsíce. „Za volantem je to teď v Blansku o nervy. Na průtahu městem jsou uzavírky a provoz je svedený do ulic v centru. Ty ale na tolik aut zdaleka nemají potřebnou kapacitu. Nedá se nic dělat a člověk musí zachovat chladnou hlavu. Snad to dopravní peklo v závěru roku skončí. Letos už to stačilo. Nedávno bylo dlouho rozkopané celé centrum a teď tohle,“ řekl jeden z řidičů Jindřich Blažek z Ráječka.