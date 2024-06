/FOTO, VIDEO/ Ta zpráva musela zahřát u srdce všechny, kdo znají příběh bývalého záchranáře Zdeňka Mikuly. Deník se mu věnuje dlouhodobě. Devětačtyřicetiletý muž z Úsobrna před několika lety po cévní mozkové příhodě ochrnul, ale stále se snaží s pomocí rodiny, přátel, bývalých kolegů a veřejnosti, kteří přispívají na nákladné rehabilitace, znovu postavit na nohy.

Ochrnutý záchranář z Blanenska se pomalu staví na nohy. Díky sbírkám a štafetě | Video: se souhlasem Zdeňka Mikuly

A teď přijde to hlavní. „Děkuji všem dárcům za dary. Dnes jsem poprvé stál sám,“ naťukal Mikula v těchto dnech na speciálním počítači ovládaném očima.

Ve sbírce Nadačního fondu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje se podařilo za uplynulé dva měsíce na další z jeho nákladných rehabilitací vybrat bezmála dvě stě tisíc korun. Záchranáři už pro svého kolegu organizovali v minulosti podobných sbírek několik. „Za vybrané částky se již dříve pořídil například speciální počítač, vozík, ale především velké množství rehabilitačních pobytů. Na další se nyní podařilo vybrat bezmála dvě stě tisíc korun,“ sdělila v pondělí mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zdeněk Mikula je také tradičně jedním z hendikepovaných z Blanenska, pro které běží tisíce lidí čtyřiadvacetihodinovou štafetu You Dream We Run. Sám si ji v doprovodu manželky nenechává ujít. Nákupem účastnických triček pak plní běžci postiženým jejich sny. „Mezi ně často patří rehabilitační pobyty nebo nákladné pomůcky. Letos se prodalo přes čtyři tisíce triček. Za devět ročníků se už splnilo osmdesát snů v celkové hodnotě přes osm milionů korun,“ řekl za pořadatelský tým Roman Jančiar ze spolku Prosen.

Další milion na dobročinné účely pak přinesl jubilejní desátý ročník minulý víkend v Ráječku. Tam se akce po osmi letech loni přesunula ze sousedního Blanska. „Je to krásná benefiční akce pro lidi, kteří měli méně štěstí, než my zdraví. Rádi ji vždy podpoříme,“ řekl Deníku Antonín Karásek. S kolegy z parašutistické komunity Parahospody seskočili v sobotu odpoledne z letadla přímo na hřiště v Ráječku.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

A komentář samotného Zdeňka Mikuly z Úsobrna? Štědrým dárcům a fanouškům přichystal před startem asi ten nejlepší dárek, co si mohli přát. „Měsíc před You Dream We Run jsem čtyři hodiny denně intenzivně rehabilitoval na klinice Neutrorehab v Rožnově pod Radhoštěm. Celý měsíc jsme posilovali, cvičili a snažili se zapojit nohy, aby se opřely do stoje. Poslední den, symbolicky 6. 6., se mi stoj s mírnou dopomocí povedl. Prvně z lehátka, pak u žebřin. Cvičení jsme naplánovali tak, abychom nádhernou akci, běh You Dream We Run stihli. Opět vydařená a perfektní akce, počasí super. Děkuji všem běžcům co běželi i všem návštěvníkům, že akci navštívili. Hlavní dík manželům Jančiarovým a všem, kdo akci připravili. Díky všem,“ napsal ve vzkazu redakci bývalý řidič záchranky Mikula.